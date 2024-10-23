“學習韓江文學”的越南研討會吸引600人參加. October. 23, 2024 08:39. by 李智允記者 asap@donga.com. “越南也屬於保留著父權制傳統的儒教文化圈，再加上經歷了戰爭的痛苦，所以對韓江作家的作品比任何人都能產生共鳴。” 小說家韓江作為亞洲女作家首次獲得諾貝爾文學獎後，亞洲國家也給予了極大的關註。特別是在越南，胡誌明國立大學韓國學部17日（當地時間）主辦的研討會“韓江和韓國文學的奇跡”吸引了600多名學生、研究人員和教師等參加，得到了熱烈的反響。 當天作為討論者出席的翻譯家黃海本（46歲•音譯）22日在接受《東亞日報》的電話采訪時表示：“也有為了咨詢如何向學生們講授韓江文學而從地方趕來的高中文學教師”，“不僅是文學界，電影界等多個領域的學生也參加了此次活動，感到非常驚訝。” 據黃翻譯家透露，越南是韓作家的代表作《素食主義者》在海外首次翻譯的國家。據說，在首爾大學國語國文系攻讀碩士課程的黃翻譯家在《素食主義者》出版後立即著手翻譯，並於2010年出版。1996年在河內國立大學專攻韓國語並與韓國結緣的黃翻譯家回憶說：“剛開始因為沒有韓文-越南語詞典，所以韓英詞典和英-越詞典夾在壹起艱難地學習，但很有意思。” 最近在越南，不僅是韓作家的作品，韓國文學也受到了整體的關註。越南主要媒體也多次對“韓國文學的世界化戰略”表示了關註。當地媒體還註意到，韓國政府從物質和精神上支援了文學翻譯和翻譯家的培養，並長期以外國人為對象投資韓國語教育。黃翻譯家表示：“期待以韓作家獲得諾貝爾文學獎為契機，對韓國文學進行廣泛關註。”

한국어