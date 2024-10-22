朝鮮軍隊在俄羅斯集結地新建倉庫型建築，“從去年開始施工……似乎在為增派兵力做準備”. October. 22, 2024 08:15. by 巴黎=常駐記者趙恩雅、李基旭記者 achim@donga.com,71wook@donga.com. 據悉，被派遣到俄羅斯的朝鮮軍人駐紮在沿海州烏蘇裏斯克軍事基地附近，那裏新建了10棟據推測是用於朝鮮軍人的大型倉庫型建築物。有分析認為，這些建築物很有可能是用於朝鮮軍人的營帳或保管朝鮮提供的導彈。 美國“自由亞洲電臺”此前公開了精密分析韓國國情院公開的衛星照片的結果，並報道說：“朝鮮軍特殊部隊可能駐紮在烏蘇裏斯克俄軍‘83獨立空降旅’基地和哈巴羅夫斯克‘240訓練坦克團’基地等地。” 據“自由亞洲電臺”委托分析相關照片的美國民間衛星分析家雅各布·博格爾透露，在距離烏蘇裏斯克83獨立空降旅約15公裏的地區，最近建成了去年為止看不到的10棟倉庫型建築物。相關建築物從去年夏天前後開始建造，似乎本月中旬剛剛完工。博格爾表示：“很有可能是為新派遣的朝鮮軍隊而建的設施。關於這裏保管著朝鮮的新炮兵裝備或導彈的假設是完全合理的。”據國情院透露，朝鮮從今年8月至今，先後70多次向俄羅斯支援1.3萬個以上集裝箱分量的炮彈、導彈、反坦克火箭等。 在83獨立空降旅練兵場，衛星照片捕捉到了9月17日部分軍人似乎正在接受訓練的場景。但博格爾向“自由亞洲電臺”解釋說：“難以斷定這是朝鮮軍隊的活動。”另據了解，被推測為朝鮮軍人聚集的哈巴羅夫斯克駐地是俄羅斯軍240訓練戰車團的基地。 此外，有主張稱，通過船舶和航空輸送到符拉迪沃斯托克（海參崴）的朝鮮軍隊，其中壹部分利用俄羅斯空軍飛機轉移到了俄羅斯中部地區。社交媒體“電報”的親俄軍賬戶“Parapax”援引飛機航線追蹤網站“Flight Tradar24”報道稱：“俄羅斯空軍的伊爾-62M RFF7456航班18日上午10時48分左右（韓國時間下午7時48分左右）從平壤附近出發，15時59分左右（韓國時間19日0時59分左右）抵達俄羅斯穆托雷和庫姆巴之間。”Parapax以此為根據主張，“這是俄羅斯空軍運送的從平壤前往莫斯科的朝鮮軍人”。

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