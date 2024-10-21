現代汽車將於明年推出在印度當地生產的首款電動汽車“Creta EV”. October. 21, 2024 08:36. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 即將在印度上市的現代汽車印度法人即將推出在當地制造的第壹款電動汽車“Creta EV”。公司還計劃將在印度制造的Creta EV出口到非洲、中東、南美、東南亞等地。 現代汽車20日表示，計劃明年1月在印度推出Creta EV。現代汽車正在印度欽奈生產電動汽車“IONIQ 5”。但是，這是從海外運來零件，在當地組裝的半成品組裝（CKD）方式。現代汽車在印度工廠直接采購零部件生產的電動汽車，Creta EV是首款。 Creta EV是以2015年上市，在印度累計銷量超過111萬輛的內燃機Creta為基礎制造的。Creta EV考慮到當地下雨時排水不暢的道路狀況，進壹步提高了車身。另外，考慮到炎熱的天氣，還準備了涼爽地儲存飲料的空間（cool box）等，是適合當地的車型。Creta EV非常受歡迎，甚至被稱為“印度國民車”，為現代汽車占據當地占有率第二位立下了汗馬功勞。 Creta EV也是由印度的現代汽車研究開發（R&D）中心和國內南陽研究所開發團隊合作制作的，積極反映了印度人的偏好配置。 以去年為準，印度電動汽車年銷量僅為9萬輛，雖然目前還是個小市場，但今後有望保持快速增長勢頭。印度政府的目標是，到2030年為止，電動汽車在汽車總銷量中的比重擴大到30%。 將於22日在印度孟買股市上市的現代汽車印度法人似乎正在鞏固代替中國的生產基地的地位。現代汽車計劃通過Creta EV加強對印度及附近出口地區的攻略。另外，到2030年為止，現代汽車將向印度市場投入5款電動汽車車型。

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