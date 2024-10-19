繼朝野協商機制之後，人力推算委員會也停了……醫政矛盾回到零點. October. 19, 2024 07:18. . 醫療界最終將不參加討論適當醫生規模的醫療人力供需推算委員會。此前，政府曾表示，將在年內成立醫療人力推算委員會，其中過半數將由醫生、護士、韓醫師、藥劑師團體等推薦的專家擔任，但直到專家推薦截止日期18日，醫療界仍拒絕推薦。實際上，已難以在年內成立。朝野政黨達成協議的朝野醫政協商機制，也因執政黨和政府之間出現不和諧音，已經漂流了壹個多月。已持續8個月的醫政矛盾還沒有結束。 由於醫科大學擴招引發的醫政矛盾，韓國社會需要支付的費用正在增加到無法承擔的程度。首爾大學等被稱為“四大醫院”的高級綜合醫院，由於專攻醫生的脫離，診療和手術減少，僅今年上半年就出現了2135億韓元的赤字。這些醫院去年都取得了純利潤。10家國立大學醫院今年上半年損失4127億韓元，因新冠疫情而累積的赤字幅度進壹步擴大。 為解決醫療空白，國庫投入也在增加。投入緊急診療體系運營、修煉醫院工資支援等的健康保險財政接近2萬億韓元。17個市、道為維持緊急診療體系而編制的災難管理基金也超過1000億韓元。如果不是醫政矛盾，本來不需要這些財政。 由於醫政矛盾長期化，醫療系統出現了故障，患者的痛苦正在加重。盡管如此，政府和醫療界已經連續8個月圍繞“醫大擴招2000人”問題反復展開像錄音機復讀壹樣的攻防戰。政府除了哭求醫療界參與朝野醫政協商機制和醫療人力推算委員會外束手無策，同時“每年需要增加4000名”“可以教育7500名醫大學生”等違背常識的發言，又引起了人們對對話誠意的懷疑。醫療界也同樣軟弱無力，只是堅持取消明年的擴招，之後再也沒有拿出藍圖。是按照政府的主張增加醫生人數，還是按照醫療界的主張撤回醫大擴招，因醫政矛盾而受損的醫療系統已經失去自行恢復的時間。在政府和醫生雙輸的鬥爭中，只有患者越來越憂心似焚。

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