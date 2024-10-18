“增長5%”亮起紅燈……中國“向優秀房地產企業追加貸款340萬億韓元”. October. 18, 2024 08:08. by 金喆仲 tnf@donga.com. 中國政府18日表示，今年內將向資金困難的優良房地產企業（白名單）追加支援1.77萬億元人民幣（約340萬億韓元）的銀行貸款。有預測稱，由於經濟蕭條，中國很難實現當初“國內生產總值增長5%”的目標，在這種情況下，又出臺了挽救經濟的處方。中國上個月24日下調存款準備金率，本月8日宣布提前投入基礎設施相關預算及擴大發行國債方案等，正在積極扶持經濟。 中國住房和城鄉建設部部長倪虹當天在記者會上表示：“到年末為止，將把以白名單為對象的項目貸款規模增加到4萬億元。”去年11月，中國選定房地產領域的“白名單”並轉交給了各銀行，並指示銀行對名單中的企業進行信用貸款等積極的金融支援。截至16日，白名單貸款審批額為2.23萬億元，相當於今年剩余時間再投入1.77萬億元。 倪虹還表示：“將改造城市內落後地區和100萬戶危舊住宅。”中國政府表示，計劃以35個大城市為中心優先推進100萬戶住宅建設，今後可能會進壹步擴大規模。但他沒有公開會在老舊住宅改造上投入多少資金。此外，中國政府還決定增加以低收入層和青年層為對象的保障性住宅供應，到今年底為止，支援450萬人新入住。 倪虹就房地產市場表示：“10月初全國主要城市的房地產市場呈現出恢復趨勢等，過去3年的調整開始觸底反彈。”但有分析認為，此次對策也與市場期待的政府直接財政投入相距甚遠。彭博社當天表示：“投資者們對銀行和地方政府向房地產市場提供更多的資金的措施感到失望。” 中國經濟前景依然不容樂觀。中國經濟媒體《財新》預測，將於18日公布的中國第三季度（7月至9月）國內生產總值增長率為4.4%。彭博社預測為4.5%。這壹數值低於今年第二季度（4月至6月）的4.7%，是今年季度最低值。

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