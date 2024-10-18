K網絡漫畫進軍美國大學課堂，“作家誌願生增加”. October. 18, 2024 08:06. by 韓鐘浩記者 hjh@donga.com. 在海外，以智能手機為特色的“K網絡漫畫”正在擴散到美國主要藝術課堂。從在韓國首次出現的網絡漫畫版式到講故事，講課主題也變得多種多樣。據分析，隨著K網絡漫畫正式進軍海外，教育需求也隨之增加。 據網絡漫畫業界17日透露，最近紐約三大藝術學院之壹的SVA和佐治亞州州立大學奧古斯塔大學開設了K網絡漫畫的版式“縱向滾動網絡漫畫”講座。縱向滾動網絡漫畫是指可以下拉閱讀形態的漫畫，是最適合在線平臺的K網絡漫畫的代表性特征，是在韓國首次擴散的版式。 美國佐治亞州的著名藝術學校“藝術與設計學院（SCAD）”也在去年正式引進了縱向滾動網絡漫畫課程。據悉，學生們還積極參加學校運營的K網絡漫畫社團。與畢業生們合作，網絡漫畫制作研討會也作為年例活動主辦。 耶魯大學為了在韓流相關講座中說明韓國式故事，正在使用K網絡漫畫。耶魯大學社會學教授格雷斯•考在《韓流：通過K-POP和K-電視劇的韓國浪潮》講座中提出了觀看網絡漫畫的課題。其宗旨是網絡漫畫有助於理解韓國文化和情緒。 據分析，美國大學網絡漫畫講座之所以深入人心，是因為當地網絡漫畫產業生態界活躍起來。Naver Webtoon、Kakao Enter等國內企業將網絡漫畫開拓為壹種體裁。因在北美和日本的人氣而在全球累計點擊量達到64億次的網絡漫畫《女神降臨》將在日本制作成電影，預計明年上映。 印第安納大學經營學院教授金基賢（音）解釋說：“被稱為漫威和DC等漫畫大本營的美國的網絡漫畫市場也是壹片空白。隨著韓國企業在當地為激活平臺和建立市場做出貢獻，出現了希望進入文壇的作家誌願生，自然而然地以此需求為基礎，教育系統也開始紮根。” 另外，國內網絡漫畫業界計劃參加17日至20日在美國紐約舉行的世界最大規模的娛樂博覽會“紐約動漫展”，集中宣傳K網絡漫畫。Naver網絡漫畫的母公司“網絡漫畫娛樂”曾表示，為迎接創立10周年，將以歷屆最大規模參加。預計設置2個展位，近20名人氣作家將全體出動。Kakao Enter也計劃讓在北美平臺Tapas連載人氣作品的作家出任嘉賓，介紹原創IP。

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