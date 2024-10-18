繼“迪奧包”之後，“德意誌汽車股價”也不作起訴……在“活權力”面前變得渺小的檢察機關. October. 18, 2024 08:05. . 檢察機關昨天就德意誌汽車股價操縱疑案，對總統夫人金建希進行了不起訴處理。也就是說，金建希只是委托操縱股價的勢力管理賬戶，並不知道操縱股價。繼2日就“收受迪奧包”事件不起訴後，時隔半個月，“德意誌汽車股價”事件也決定不予起訴，對檢察機關公正性的質疑之聲隨之日益高漲。 認為應該起訴金建希的輿論高漲的契機之壹，是作為錢主參與操縱股價的孫某在二審中因涉嫌幫助被判有罪。但檢方表示，孫某和金建希的情況不同。孫某是從操縱股價的“主謀”金某口中得知“管理德意誌股價”後，根據金某的要求親自訂購的“專業投資者”，而金建希則因缺乏股票相關知識和經驗，相信德意誌汽車前會長權五洙而進行了投資。但韓國交易所分析說，孫某因德意誌股票交易損失了1億多韓元，金建希和她母親則壹起賺取了約23億韓元的差價。檢方認為“金（建希）女士只是對股票理解度較低的普通投資者”，試問有多少人會同意這種判斷？ 檢察機關還認為，包括超過公訴時效的交易在內，金建希的6個賬戶被用於操縱股價，但在不知道操縱市價已然實行的情況下，委托權某等人或由金建希親自運營。據說，相關人員也沒有陳述金建希共謀操縱行情或知道股價被管理的事實。雖然金某出現了“金女士是BP（據推測是“黑珍珠投資”）家族壹員”的陳述，但檢方相關人士表示：“即便如此，也不能認為金女士是操縱股價的罪犯。”檢方表示：“對於金女士來說，確實很難想象上市公司代表（權某）動員選手操縱行情的情況。”讓人覺得似乎聽到的是金建希辯護人的主張。 這壹事件從調查開始就壹直存在特惠爭議。金建希早在2020年4月就被舉報，但直到2021年底才進行了第壹次書面調查，現政府上臺後壹度幾乎置之不理。主張傳喚調查金建希的首爾中央地方檢察廳廳長今年5月突然被撤換，之後調查組“跳過”檢察總長，前往總統警衛處附屬大樓對金建希進行了非公開調查。哪怕是調查審議委員會經手的意見也沒有被采納。經過這壹系列過程，時隔4年半得出的結論是不起訴。在活生生的權力面前，檢察機關變得無比渺小。

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