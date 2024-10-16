偏見與自我. October. 16, 2024 08:22. . 無論世界說什麽，都按照自己的想法行動，擁有壹顆自由靈魂的在熙（金高銀飾）和隱藏自己是性少數者的秘密，與世界保持距離的興秀（盧尚賢飾）。李彥喜導演的《大都市的愛情法》僅憑登場的男女角色就讓人好奇他們的關系會如何交織在壹起。有壹天，在熙偶然知道了興秀的秘密，兩人的關系由此開始。興秀發火說“好像抓住了弱點嗎”，接近自我保護本能，但在熙對興秀說，“妳是妳，這怎麽是弱點呢？” 這兩個並不平凡的年輕人為了擺脫世間的偏見，找到了方法。那就是假裝兩個人在交往。由此，興秀擺脫了周圍“是不是性少數者”的視線，在熙也擺脫了“這個男人那個男人”的傳聞。他們雖然同居，但按照各自的喜好與某人見面，相愛並痛苦。雖然不能說是男女之間的愛情，但某種同誌情誼至少會在兩人之間綻放。可以說，這是脫離世人偏見的兩個人的自由地帶。當然，他們也是剛步入社會，進入就業和結婚等世界要求的框架中，變得平凡，但每當這時兩人都會互相傾訴。要活成妳自己想要的樣子。 正如大家所見，這部作品改編自收錄在獲得布克獎和國際都柏林文學獎提名的朴相映作家的同名小說集中的《在熙》。但是，盡管如此，任何人都能產生共鳴，因為世界要求的無數“像樣”帶來的傷害並不僅僅是性少數者的事情。對於被現實所困擾而忘記自我的他們來說，這部作品只要能讓人想起短暫而率真自我的青春時光，就能得到很大的安慰。

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