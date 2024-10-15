朝鮮威脅570門遠程炮“雷陣雨般襲擊”韓國首都圈. October. 15, 2024 08:37. by 孫孝周記者、尹相虎記者 hjson@donga.com、ysh1015@donga.com. 朝鮮聲稱“國境線附近（最前方）8個炮兵旅”，甚至公開具體的部隊數量，表示要進入“完全準備射擊態勢”。隨後，韓國軍聯合參謀本部向下屬部隊下達了強化對朝監視警戒及火力待命態勢的指示。朝鮮公布的8個炮兵旅是指部署在西部至東部停戰線全線瞄準韓國首都圈的約570門遠程炮。朝鮮在去年11月宣布全面廢除“9·19南北軍事協議”時，也沒有直接進行大規模遠程炮威脅。韓國政府消息靈通人士表示：“朝鮮隨時都有可能進行局部挑釁。目前是尹錫悅政府執政以來南北沖突可能性最大的狀態。” 聯合參謀本部宣傳室室長李成俊（音）14日在新聞發布會上表示：“（朝鮮軍總參謀部13日晚提到的全副武裝的）8個炮兵旅是橫跨整個前方地區的旅團。”韓國軍方壹名有關人士表示：“朝鮮軍方所說的‘作戰準備指示’是‘準備命令’，是指具備所有炮擊裝備，隨時可以運用。”他還說：“朝鮮營造出可以馬上進行戰爭的氛圍，是為了對接連不斷投奔韓國的內部進行管制。也是為了積累今後所有沖突責任歸咎於韓國政府的名分。” 韓國軍方內外觀察人士認為，朝鮮8個炮兵旅擁有的遠程炮，包括200多門240毫米火箭炮在內，將達到570門。240毫米火箭炮的最大射程為65公裏，如果在停戰線附近發射，可以打擊首爾北部等首都圈。只要運用200多門240毫米口徑的炮口，壹次就能發射4400多發炮彈，因此被評價為致命的威脅。 韓軍聯合參謀本部當天透露，韓國軍方監視設備還捕捉到了 朝鮮準備炸毀連接南北的京義線及東海線公路的情景。朝鮮軍隊集結在京義線和東海線公路上，搭建大型遮擋板、挖地埋設爆炸物的情景得到了確認。 在這種情況下，據確認，朝鮮更改了具有代表性的對韓工作部門“文化交流局”的名稱等，進行了大規模的工作組織調整。朝鮮闡明反統壹路線並采取完全斷絕南北措施，在內部表現出擴大對南工作部門組織、強化對南工作活動的動向。韓國政府認為，隨著文化交流局組織調整，朝鮮在開發核、導彈、威脅局部挑釁的同時，還將進壹步加強間諜滲透、拉攏反國家勢力等對南間諜活動。

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