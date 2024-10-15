韓江將出席17的PonyChung創新獎頒獎典禮，有望成為諾獎獲獎後的首個正式活動. October. 15, 2024 08:37. by 李浩載記者 hoho@donga.com. 17日舉行的“PonyChung創新獎”頒獎典禮有望成為小說家韓江（54歲•照片）獲得諾貝爾文學獎後的首個正式活動。 此前的14日，據出版界透露，韓江通過壹家出版社表示，“將出席PonyChung創新獎頒獎典禮。”PonyChung財團上月19日選定韓江為第18屆PonyChung創新獎獲獎者。PonyChung財團（理事長鄭夢奎）是為紀念已故HDC集團名譽會長鄭世永而於2005年成立的，財團壹直以來都開展人文學領域支援等活動。頒獎典禮將於17日下午5時在首爾江南區IPARK大廈PonyChung大廳舉行。 據悉，韓江14日上午對某出版社相關人士表示：“出席PonyChung創新獎頒獎典禮是之前已經確定的行程，所以會參加。”財團相關人士也表示：“目前還沒有聽說不參加等情況，所以據我所知，將按原計劃進行。”韓江表明了參加PonyChung頒獎典禮的意向，預計可以聽到更詳細的獲獎感言和近況。出版界相關人士表示：“這可能會成為韓作家發表諾貝爾文學獎獲獎感言的場合。” 此前，韓江在獲獎消息傳出的第二天11日上午，通過父親小說家韓勝源表示：“俄羅斯、烏克蘭、以色列、巴勒斯坦戰爭非常激烈，每天都有屍體被運走，能舉行什麽宴會呢？”同壹天晚上10點左右，她通過出版社表示不會召開記者會，並發表了簡短感言，“壹天之內像巨浪壹樣傳來了溫暖的祝賀，這也讓我大吃壹驚。真心感謝大家。”

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