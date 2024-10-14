平壤上空的無人機……不管是民間還是軍方，不允許存在“控制外”的活動. October. 14, 2024 08:29. . 朝鮮勞動黨副部長金與正前天晚上通過談話威脅說：“在我們首都上空再次發現韓國無人機的瞬間，壹定會發生可怕的慘案。”此前壹天，朝鮮通過“外務省重大聲明”，公開了韓國最近三次派無人機潛入平壤散發傳單的相關照片，韓國軍方表示“無法確認是否屬實”、回應朝鮮不要輕舉妄動後，最高領導人的妹妹出面再次進行威脅。 朝鮮自己承認首都平壤的防空網三次被突破並勃然大怒，這從反面說明了朝鮮領導層因無人機滲透而感受到的沖擊和困惑。因為如果這些無人機裝載的不是對朝傳單而是炸彈的話，就要嚴重擔心金正恩的安危。朝鮮立即向居民公開該事件，把金正恩宣布朝韓是“兩個敵對國家”正當化，用作鼓吹敵對感的宣傳素材。因為他們認為，就算暴露自己的弱點，首先也要強調對外威脅、防止內部動搖。 韓國軍方和政府從戰略上保持模糊的態度也是不可避免的措施。如果確認發送無人機的主體是韓國軍隊或政府機關，還是民間團體，只能立即引發不必要的爭議。因為，韓國軍方和政府機關的秘密行動絕對不能暴露，即使是民間團體的對朝活動，如果得到確認，不僅會暴露韓國政府和軍方是否知道，還會暴露韓國內部在今後的應對方向上的矛盾。因此，最好是制造朝鮮內部所為的可能性，給朝鮮帶來應對上的混亂。 不過，以此次事件為契機，韓國政府有必要回顧是否對韓朝緊張狀況進行了正確的控制。國防部長金龍顯11日在國會國政監查過程中，被議員們問到有關媒體快訊的問題時，先是否認稱“沒有過”，在1個小時後才正式回答“無法確認”。言論自由固然重要，但不能對可能引發武力沖突的民間團體活動袖手旁觀。至少要周密地掌握他們的活動，才能在非常時期做好應對。

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