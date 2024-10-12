基準利率下調0.25%，時隔38個月結束通貨緊縮基調. October. 12, 2024 09:37. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. 韓國銀行將標準利率下調0.25個百分點，時隔3年零2個月結束通貨緊縮基調，回到了緩和基調。 11日，韓國銀行金融通貨委員會在首爾中區韓國銀行本館召開會議，將基準利率從3.50%下調至3.25%。2021年8月以後持續的通貨緊縮基調在38個月後落下了帷幕。7名金融貨幣委員中有6人同意下調標準利率，只有金融貨幣委員張鏞成提出了凍結利率的少數意見。 有分析認為，此前因擔心首都圈地區房價過熱而猶豫下調利率的韓國銀行，最終斷然實行“Pivot（貨幣政策方向轉換）”，是因為高利率長期化導致內需不振嚴重，刺激經濟的必要性增大。韓國經濟今年第二季度（4月至6月）負增長0.2%，經濟蕭條的憂慮非同尋常。李昌鏞總裁在金融通貨委員會之後的記者招待會上就下調利率的背景表示：“隨著增長前景的不確定性提高，緩解緊縮的必要性增大。”上個月美國聯邦儲備系統（Fed•美聯儲）斷然實行“Big Cut（下調基準利率0.5個百分點）”，韓美利率差距縮小，這也給韓銀的貨幣政策提供了喘息的機會。 因漫長的緊縮政策結束而飽受高利息困擾的個體戶等平民貸款者們終於可以松口氣了。有觀測稱，資金籌措負擔較大的企業或凍結的房地產項目融資（PF）事業場也或將逐漸回暖。 但韓國銀行表示，今後將慎重下調利率。李總裁當天就下調利率的決定表示：“這是鷹派（偏愛通貨緊縮）下調”，並稱在金融穩定之前，很有可能維持目前的利率水平。

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