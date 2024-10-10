朝鮮實施“要塞化”，宣布與韓國徹底斷絕關系. October. 10, 2024 07:32. by 申鎮宇記者、孫孝周記者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com. 朝鮮9日突然宣布實施“要塞化”工程，永久切斷、封鎖“南方邊境”。朝鮮此前壹直采取切斷連接南北（朝韓）的道路、鐵路等措施，在非軍事區內設置隔離墻等斷絕措施，此次正式宣布將徹底、永久地斷絕南北關系。特別是，朝鮮表示，只向美軍方面而不是韓國軍方發送了與此次措施相關的電話通知，赤裸裸地表現出了拒絕與韓國對話、只與美國打交道的“通美封南”意圖。也有分析認為，這是為了在11月5日美國總統選舉結束後，主張有核國家地位，與美國新政府進行承認其為有核國家的談判。 韓國政府高層消息人士表示：“朝鮮把此次斷絕措施的責任轉嫁給韓國，因此在非軍事區埋設地雷等過程中等，有可能故意引發偶發性沖突。”據悉，韓國軍方掌握並密切關註朝鮮準備發射軍事偵察衛星的情況。韓國軍聯合參謀本部當天下午警告說：“朝鮮如果進行挑釁，我軍將以堅固的聯合防衛態勢為基礎，不僅嚴懲挑釁原點，還將壓倒性地懲罰支援和指揮勢力。” 朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社當天報道說，朝鮮人民軍總參謀部（相當於韓國軍聯合參謀本部）主張：“從9日開始，將完全切斷與韓國相連的我方地區的道路和鐵路，用堅固的防禦築城物進行要塞化工程。”報道還說：“我軍為了防止誤會和偶發性沖突，9日9時45分向美軍方面發送了電話通知。” 朝鮮特別強調，此次斷絕措施是出於對韓國的軍事演習及美國展開延伸威懾（核保護傘）戰略資產等威脅的“自衛權”。對此，韓國政府壹名消息人士表示：“朝鮮想以‘賊喊捉賊’的邏輯，冠冕堂皇地提高挑釁力度，直到美國總統選舉結束。”韓國軍方認為，朝鮮之所以迅速采取要塞化措施，是因為深刻認識到了朝鮮軍內的“脫北”動向。據悉，隨著韓方最近全面重啟對朝擴音器廣播，朝鮮的MZ壹代（千年壹代和網絡壹代的合稱）軍人出現了不少動搖。 朝鮮7日和8日召開最高人民會議，修改了憲法。截至當天，朝鮮沒有表明是否刪除“和平統壹”壹詞或新設“領土條款”等。

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