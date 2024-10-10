曹溪宗來到9•11現場，“克服悲傷走向希望之路”. October. 10, 2024 07:31. by 金寶拉記者、紐約=林宇善 常駐記者 purple@donga.com. “對9•11恐怖襲擊事件中犧牲者的記憶讓我們意識到了和平的珍貴。” 包括大韓佛教曹溪宗總務院長秦禹大師在內的約70名曹溪宗所屬僧人8日（當地時間）來到美國紐約曼哈頓南部的“9•11紀念公園”，慰問了犧牲者的靈魂。這裏是因2001年的9•11恐怖襲擊事件而倒塌的世界貿易中心舊址上建成的紀念公園。僧人們向刻有韓國人犧牲者李賢俊名字的地方獻了花。 秦禹大師當天朗讀了追悼詞，並表示：“這裏承載著過去的悲傷，同時也是尋找新的希望與和解之路的地方”，“正如佛祖所說，慈悲是所有生命的基礎。”他還強調稱，“讓我們攜手並進，超越差異，共同走向和平與和諧的未來。” 以秦禹大師為中心的曹溪宗美國訪問團為普及善冥想來到了紐約。當天訪問曼哈頓聯合國總部時，他還向聯合國事務總長安東尼奧•古特雷斯方面提交了內容為“世界冥想日”的書函。 信中寫道，“全球經濟差距、環境危機、社會政治緊張日益加劇。在這種情況下，要想實現幸福與和平，必須實現精神文明的革新”，其中包括強調“善”重要性的內容。另外，信中還強調，最近曹溪宗在首爾舉辦的國際善冥想大會約有3萬人參加，全世界對冥想的關心達到高潮。因此，反復強調，聯合國應該制定“世界冥想日”，為全世界人民創造享受冥想的機會。 曹溪宗美國訪問團計劃截止到13日在紐約壹帶舉行《2024韓美傳統佛教文化交流》活動。這是宣傳以傳統修行法“看話禪”為基礎的善冥想、韓國佛教文化等的場合。此外，還將舉行善冥想特別講座、燃燈會體驗活動、寺廟飲食演示、紐約佛教寺廟圓覺寺創建50周年紀念法會等多種活動。

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