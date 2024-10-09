醫生也出現老齡化現象，專科醫生平均年齡超50歲. October. 09, 2024 08:00. by 金素英記者 ksy@donga.com. 據調查，受人口老齡化影響，國內專科醫生的平均年齡已進入50多歲。有人指出，在10年間上升了3.6歲，且年輕醫生忌諱的必需科目的老齡化現象相對更為嚴重，因此有必要制定供需對策。 8日，據國會保健福利委員會所屬的共同民主黨議員徐暎錫從健康保險審查評價院得到的資料顯示，以今年7月為準，全體14.8250萬名專科醫生的平均年齡為50.1歲。與10年前的2014年全體專科醫生（12927名）的平均年齡46.5歲相比，上升了3.6歲。同期，40歲以下的專科醫生所占比率也從39.5%減少至34.1%，減少了5.4個百分點。 從診療科目來看，結核科的平均年齡最高，為63.4歲。婦產科（54.4歲）、預防醫學科（53.6歲）、泌尿醫學科（53.5歲）、心血管胸外科（53.2歲）、外科（53.1歲）等緊隨其後，大部分必需科都呈現出老齡化傾向。另外，最近10年間平均年齡上升幅度最大的診療科目是泌尿醫學科，上升了6.5歲，其次是心血管胸外科（5.6歲）、結核科（5.3歲）、婦產科（4.9歲）等。 必需醫療領域醫生的平均年齡之所以提高，是因為新引進的專科醫生較少。實際上，處理心臟和肺的心血管胸外科在今年7月下半年招收專科醫生時，計劃共招募133人，但沒有壹名應聘者。婦產科的情況是，再加上低生育現象，計劃共招募367人，但應聘者只有3人。兒童和青少年的情況也壹樣，計劃共招募553人，但應聘者只有2人。 因此，很多必需醫療領域的醫生擔心“退休後沒有繼承衣缽的醫生”。本來接替的專攻醫（實習醫生、住院醫師）就不多，但今年2月反對醫科大學擴招，因此大部分人離開了醫院，預計今後專科醫生的供需將出現相當大的差池。只有完成專攻醫才能成為專科醫生，但心血管胸外科目前只剩下12名專科醫生。 徐議員表示：“隨著全體人口結構的變化，醫生年齡結構也在發生變化”，“政府應該盡快制定對策，穩定地向國民提供必需醫療服務。”

한국어