半導體業績低於預期，三星電子高層破例道歉. October. 09, 2024 08:00. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星電子公布了第三季度（7~9月）以9萬億韓元左右的營業利潤低於市場預期的業績。對於未能突破10萬億韓元大關的低迷業績，半導體最高管理層破例道歉，並表示將通過重整和革新突破內外的“危機論”。 8日，三星電子公布了以合並為準的第三季度暫定業績，銷售額79萬億韓元，營業利潤9.1萬億韓元。銷售額比前壹季度上升了6.7%，以季度為準創下了歷史最高銷售額，但營業利潤比前壹季度下降了12.8%。特別是營業利潤低於證券界預測值共識的10.7717萬億韓元。從去年第壹季度（1~3月）開始連續6個季度的營業利潤改善趨勢也受挫。 與本月末公布的確定業績不同，暫定業績中不會公開半導體、智能手機、電視及家電等各事業部門的業績。但是三星電子表示，發生了半導體事業（DS）部門的獎金準備金等壹次性費用，由於部分顧客公司的庫存調整，業績有所下降，暗示了半導體部門是業績減弱的原因。 在人工智能（AI）引發的全球“半導體之春”暖風中出現的業績減弱，三星半導體首長DS部門負責人（副會長）全永賢（音）另外發表了立場文，破例道歉說：“因未能達到市場期待的成果而讓人擔心，感到非常抱歉。”這是三星電子最高管理層首次就業績發表單獨立場。全副會長表示：“所有的責任都在引領事業的管理層，為了克服危機，管理層壹定會帶頭創造再次飛躍的契機”，並預告了大規模的革新。 另外，在當天的股市中，三星電子的股價比前壹個交易日下跌700韓元（1.15%），以6.03萬韓元收盤。

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