韓菲舉行首腦會談……尹錫悅：“簽署旨在重啟1986年中斷的巴丹核電站的合作備忘錄”. October. 08, 2024 08:29. by 申나리 journari@donga.com. 正在菲律賓進行國事訪問的尹錫悅總統7日與菲律賓總統馬科斯舉行首腦會談，並簽署了重啟巴丹核電站的可行性調查諒解備忘錄。兩國在建交75周年之際宣布升級為“戰略夥伴關系”，共簽署了20項諒解備忘錄。 尹錫悅在當天會談結束後舉行的聯合媒體發布會上表示：“我們兩國首腦決定以此次簽訂諒解備忘錄為契機，加強兩國間的核電合作基礎。”馬科斯也強調：“將實施有關重啟巴丹核電站的縝密可行性調查，為菲律賓的能源安全做出貢獻。”巴丹核電站因1986年切爾諾貝利核電站事故而中斷建設，菲律賓為應對2022年的電力需求，決定重啟。韓國水力原子力計劃調查巴丹核電站重啟相關經濟性和安全性等，可行性調查預計需要6個月左右的時間。尹錫悅當天下午在兩國首腦和財界人士等200多人參加的韓菲商務論壇上再次強調：“在菲律賓，‘韓國團隊’也將成為最好的核電站合作夥伴。” 兩國還決定加強國防、軍工、海洋等領域的安保合作。兩國首腦就韓國積極參與菲律賓的“軍隊現代化第三階段事業”和擴大韓國軍隊參與在菲律賓舉行的聯合軍演達成了壹致意見。尹錫悅就中國與菲律賓存在主權糾紛的南中國海強調：“"我們兩國首腦對區域內核心海上交通通道南中國海的和平、穩定、安全的重要性也產生了共鳴。”兩國當天還簽署了旨在加強海洋安保、安全合作的《韓菲海洋合作諒解備忘錄》。 與此同時，韓國政府決定利用對外經濟合作基金，向菲律賓基礎設施事業援助約20億美元（約2.69萬億韓元）。這是有史以來最大援助規模，預計9.05億美元將用於拉古納湖循環道路建設，10億美元用於海上橋梁建設。韓國總統經濟首席秘書朴春燮表示：“在支援菲律賓地區經濟發展的同時，還將支援韓國企業承攬大型基礎設施項目，這將成為兩國‘雙贏’的經濟合作成果。”

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