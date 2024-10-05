大腿腿筋受傷，孫興慜被排除在10月國家隊集訓名單之外. October. 05, 2024 07:21. by 金正勛記者 hun@donga.com. 大腿後側肌肉（腿筋）受傷的孫興慜（照片）最終將無法參加10月的國家對抗賽（A級比賽）2連戰。 大韓足球協會4日表示：“孫興慜的左大腿受傷，需要休息，因此為了保護球員，最終決定將其排除在10月的集訓名單之外。”韓國足球代表隊教練洪明甫在上個月30日發表了參加10月A級比賽2連戰的26人名單，其中包括了孫興慜，但最終還是將其排除在大名單之外。洪明甫當時曾表示，“與孫興慜直接進行了溝通，雖然目前處於不能馬上上場的狀態，但他說感覺傷勢正在逐漸好轉，所以把他列入了名單。” 由此，孫興慜將缺席10日與約旦隊的2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽客場比賽和15日在京畿龍仁市Mireu體育場舉行的與伊拉克隊的主場比賽。孫興慜在上月27日與卡拉巴赫隊的歐洲足球聯盟（UEFA）歐羅巴聯賽比賽下半場第25分鐘因大腿疼痛而坐上替補席後，壹直未能參加所屬球隊的比賽。受傷後他沒有參加與曼聯隊的英格蘭足球超級聯賽（EPL）比賽，也沒有出現在當天上午舉行的歐足聯歐羅巴聯賽小組賽第2場比賽客場與費倫茨瓦羅斯隊的比賽上。 作為孫興慜的替補選手，洪鉉錫（美因茨隊）得到提拔。洪明甫主教練上個月將孫興慜無法參加10月A級比賽2連戰的情況作為考慮因素之壹，選擇了替補球員。洪教練表示：“雖然不能保證孫興慜沒有出戰時會產生什麽樣的影響，但黃喜燦和李在城、裴峻浩等選手可以代替他。”

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