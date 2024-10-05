韓美防衛費磋商在美國總統選舉前結束. October. 05, 2024 07:20. by 申鎮宇記者、高道藝記者 niceshin@donga.com、yea@donga.com. 韓美就從明年起到2030年為止適用5年的第12次防衛費分攤額特別協定達成了協議。由此，作為明年駐韓美軍駐紮的防衛費分攤額，韓國將承擔比今年增加8.3%的1.5192萬億韓元。在距離11月美國總統選舉還有33天的4日，韓國政府突然宣布了此次協議內容。 分析認為，這是兩國自4月著手提前磋商以來時過半年，如果美國共和黨總統候選人、前總統特朗普再次執政，很有可能無視此前與拜登政府達成的協議，因此韓美都加快了制定協議文本的速度。但也有評價認為，如果特朗普候選人當選，要求重新磋商的可能性不小，因此“特朗普風險”並沒有完全消失。 根據韓國外交部當天公開的協議內容，韓美決定將每年的防衛費分攤額上調率與物價上漲率聯動。韓美此前在2021年第11次磋商中首次就決定與國防費增加率聯動達成協議，但此次決定重新與物價上漲率掛鉤。韓國政府當天發布的資料顯示，如果適用物價上漲率，5年內防衛費增加率將達到14.9%至19.5%，增幅最多將比與國防費增加率聯動時（26.7%至31.6%）減少超過15個百分點。韓美此次再次采用了年度防衛費增長率不超過5%的“增長率上限”。 隨著韓美在美國總統選舉之前就防衛費分攤額達成協議，韓國政府內部自我評價稱：“與美國的政治狀況無關，它為穩定地引導敏感的防衛費問題提供了依據。”韓國政府消息人士表示：“此前從未有過在防衛費達成協議後重新磋商的先例。即使特朗普執政，也不會輕易動搖協議本身。” 不過，“特朗普第壹屆”時要求把分攤額提高到5倍的特朗普壹旦重新入主白宮，主張重新磋商的可能性也不小。特朗普4月在接受美國《時代》雜誌采訪時，曾就反映對美國有利條件的第11次分攤額協定結果表示不滿，稱其“沒有道理（Doesn't make sense）”。分攤額協定在韓國是要得到國會批準的“條約”，但在美國是不需要國會批準的“行政協定”。

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