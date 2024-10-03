重回曼城後，京多安獻上球隊賽季歐冠首勝禮物. October. 03, 2024 07:24. by 姜泓求 windup@donga.com. 重回曼城隊（英格蘭）的伊爾凱•京多安（34歲）為球隊帶來了歐洲足球聯盟冠軍聯賽（UCL）賽季首場勝利。2日，曼城在與布拉迪斯拉發（斯洛伐克）的2024~2025賽季歐冠聯賽小組賽第2輪客場比賽中以4比0完勝對手。在上個月與國際米蘭（意大利）進行的第壹場比賽中以0比0握手言和的曼城隊在本場比賽中取得了賽季歐冠首勝。 去年轉會到巴塞羅那隊（西班牙），時隔1年重新回歸的京多安成為了制勝壹球的主人公。上半場第8分鐘，京多安門前壹記右腳淩空射門打在對方後衛腿上折射入網，為球隊首開紀錄。自8月復出後，包括5場英格蘭足球超級聯賽（EPL）比賽在內，在正式比賽7場比賽之後，他終於取得了本賽季的首粒進球。過去2016~2023年效力曼城7年之久的京多安在2022~2023賽季曾作為隊長帶領球隊獲得三冠王（歐冠、英超、英足杯冠軍）。當天，在下半場第33分鐘球隊第壹隊長凱爾•沃克下場後，君多安戴上了隊長袖標，比賽結束後他通過自己的社交媒體留下了“今晚球隊的表現非常優秀”的感想。曼城隊的招牌前鋒埃爾林•哈蘭德在下半場第13分鐘攻入本隊的第3粒進球，成功取得了自己本賽季的第壹粒歐冠進球。 京多安的前所屬球隊巴塞羅那隊當天在主場以5比0完勝瑞士青年人隊。在第1輪比賽中以1比2負於AS摩納哥隊（法國）的巴塞羅那隊也收獲了賽季歐冠首場勝利。羅伯特•萊萬多夫斯基在上半場第8分鐘率先攻入制勝壹球，在下半場第6分鐘攻入制勝壹球，共攻入2球。多特蒙德（德國）以7比1狂勝凱爾特人（蘇格蘭），取得了小組賽2連勝。

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