伊朗發射180枚導彈……以色列：“將付出代價”. October. 03, 2024 07:23. by 巴黎=常駐記者 趙恩雅、紐約=常駐記者 林宇善 achim@donga.com、imsun@donga.com. 伊朗當地時間1日果斷實施了向以色列本土的3個軍事基地發射至少180枚彈道導彈的“真實承諾（True Promise）2”行動。這距離今年4月用導彈和無人機空襲以色列本土的“真實承諾1”作戰已經過去了6個月。 以色列總理內塔尼亞胡表示，“（伊朗）將付出代價”，預告將進行報復。美國總統拜登也指示美軍“支援以色列的防禦，擊落針對以色列的導彈”。中東的戰雲達到高潮。 主導對以色列進行攻擊的伊朗革命衛隊通過聲明表示，“此次攻擊是對黎巴嫩親伊朗武裝團體真主黨首領哈桑·納斯魯拉、革命衛隊作戰副司令阿巴斯·尼爾·福魯桑9月27日在黎巴嫩首都貝魯特死亡，以及巴勒斯坦武裝團體哈馬斯政治領導人伊斯梅爾·哈尼亞今年7月31日在伊朗首都德黑蘭死亡的報復。”這些人都死於以色列的攻擊。半島電視臺報道說，也門的親伊朗武裝組織胡塞叛軍2日向以色列發射“庫爾德5”火箭，以示對伊朗的支持。 就此次攻擊，伊朗革命衛隊主張：“90%的導彈成功命中目標。”以色列方面則表示：“大部分都被攔截。”據美聯社等媒體報道，此次襲擊導致以色列最大城市特拉維夫2人受輕傷，巴勒斯坦自治地區約旦河西岸1人死亡。 隨著對雙方全面戰爭的憂慮增加，金融及原材料市場也在發生動搖。1日，美國紐約商業交易所的西部得克薩斯原油價格因擔心中東紛爭長期化，盤中壹度比前壹日上漲5%以上，最終以上漲2.44%收盤。安全資產黃金現貨也在盤中創下了歷史最高值。相反，紐約股市三大指數全部下跌。

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