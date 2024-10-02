金承奎-趙賢祐，誰能戴上國家隊主力門將手套？. October. 02, 2024 07:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 時隔8個月重返韓國國家足球隊的守門員金承奎（34歲•阿爾沙巴布）和國內派守門員趙賢祐（33歲•蔚山）將圍繞“洪明甫號”的主力位置再次展開激烈的競爭。 上個月30日，國家隊主教練洪明甫公布了2026中北美世界杯亞洲第3輪預選賽10月2連戰的國家隊大名單，金承奎和趙賢祐雙雙入選。參加81場A級比賽（失60球）的金承奎在亞洲杯期間的1月份訓練途中膝蓋十字韌帶破裂，壹度未能入選國家隊。在金承奎離開國家隊後舉行的11場A級比賽中，趙賢祐（A級比賽35場•失36分）鎮守著球隊的大門。 金承奎和趙賢祐都與洪主教練有著很深的淵源。金承奎在國家隊首先遇見了洪教練。在洪教練帶領球隊的2010年廣州亞運會上，他作為主力活躍在球場上。他在洪教練首次擔任A代表隊的2013年首次被選入成人代表隊。當時洪教練說：“金承奎是我從小就壹直關註的有能力的選手。”同年8月在與秘魯的友誼賽（0比0平局）上首次參加A級比賽的金承奎直到2014年巴西世界杯為止壹直與洪教練共事。 2013年在大邱隊作為職業選手出道的趙賢祐最近在蔚山隊與洪教練壹起合作拿下了K1聯賽兩連冠（2022、2023年）。趙賢祐在蔚山隊實現聯賽兩連冠的上賽季，以13場比賽無失球的成績登上了該領域的頭名位置。洪教練在執教蔚山隊時曾表示：“多虧了趙賢祐，球隊獲得了很多積分。他是支撐球隊的選手。” 金承奎和趙賢祐的國家隊守門員競爭是從趙賢祐在2017年A級比賽中出道開始的。前國家隊主教練申臺龍讓在2018年俄羅斯世界杯上反射神經突出的趙賢右擔任球隊首發。在韓國隊取得16強戰績的2022年卡塔爾世界杯上，金承奎戴上了守門員手套。因為強調從守門員傳球開始的Build-up（展開進攻）的前國家隊主教練保羅•本托對金承奎的腳法給予了很高的分數。 本賽季，趙賢祐在蔚山隊共出戰32場比賽，失球35球。保持零封場次12場，排在該領域第二位。金承奎在沙特阿拉伯聯賽阿爾沙巴布隊參加了常規賽和國王杯等6場比賽，失3球。這次誰將戴上國家隊守門員主力手套呢？這是10日與約旦隊的客場比賽的看點之壹。

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