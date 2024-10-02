得益於“半導體和汽車的雙引擎”9月出口額達587億美元，創歷史新高. October. 02, 2024 07:44. by 金道炯 dodo@donga.com. 韓國出口額上月同比增長7.5%，刷新了9月份的歷史最高紀錄。這是不顧最近出現的“半導體冬季論”，半導體出口刷新歷史最高業績的結果。 根據產業通商資源部1日發表的進出口動向顯示，上個月的出口額為587.7億美元（約77.576萬億韓元）。雖然因中秋節連休，開工天數減少了壹天，但比1年前增長了7.5%，創下了歷代9月份中最大的出口額。月度出口從去年10月開始連續12個月保持增長勢頭。第三季度（7~9月）的出口也比1年前增長了10.7%，達到1739億美元，連續4個季度呈現正增長勢頭。 15大主要出口產品中，電腦（132.0%）和船舶（76.2%）、半導體（37.1%）、無線通信設備（19.0%）、生物健康（9.9%）、汽車（4.9%）等6個產品的出口有所增長。特別是半導體出口額為136億美元，刷新了今年6月以後3個月以來的歷史最高值。半導體需求呈現出堅挺的趨勢，價格也創下了兩位數的上升趨勢。排在第二位的出口產品汽車的出口額也同比增長4.9%，達到55億美元，創下了歷屆9月份的最高紀錄。 從各地區來看，對華出口額在半導體和無線通信設備出口好轉的情況下增長6.3%，達到了今年以來的最高值117億美元。對美出口額也增長3.4%，達到了歷代9月份中最高的104億美元。 韓國上個月的進口額為521.2億美元，與去年相比增長了2.2%。因此，韓國上月貿易收支順差為66.6億美元，連續16個月保持順差。

한국어