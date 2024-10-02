私人制裁和真正的正義. October. 02, 2024 07:43. . “我沒有錢，就沒有臉面了嗎？”被記為名臺詞的《老手》以第二季回歸了。就像那句臺詞中的語氣壹樣，徐道哲（黃政民飾）刑警代表了平民。這就是即使貧窮也要守住該守的庶民之心。因此，徐道哲在犯下天怒人怨的罪行後，受到無關痛癢的處罰並被釋放的人面前感到憤怒不已。《老手》第壹季通過追蹤以強大的金錢和權力逃脫法網的財閥三世趙泰晤（劉亞仁）接受法律審判的故事，解開了老百姓的郁悶心情。但是第二季的故事情節有點不同。因為出現了引起社會公憤卻逃脫法網，對沒有受到應有的處罰的犯罪分子進行私人制裁的名為獬豸（丁海寅飾）的連環殺人犯。從普通平民的立場來看，而不是刑警的立場來看，徐道哲的心和那個獬豸沒有什麽不同。不就是拳頭先於語言的刑警嗎？ “私人制裁”不知不覺間成為了韓國社會的新情緒。認為法律正義未能正常運作的民心所激起的公憤，產生了從《模範出租車》到《非法正義》、《國民死刑投票》、《NoWayOut》等多種以私人制裁為素材的內容。而且，該私人制裁實際上是以隨意公開犯罪者私人信息的方式實現的，在現實中也發生了這樣的事情。但是正義怎麽可能那麽簡單呢？徐道哲問“殺人就是殺人”“殺人還分好的殺人和壞的殺人嗎”，糾正了獬豸錯誤的正義。千瘡百孔地結束事件後，徐道哲像牢騷壹樣說的“哎呦，好累”的臺詞因此顯得意味深長。因為不能只用憤怒和處決等單純的選擇來解決，所以這個過程絕對不是壹件容易的事情。這難道不是真正的正義嗎？

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