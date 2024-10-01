“震驚世界”，81歲的崔順花挑戰選美大賽. October. 01, 2024 07:45. by 林雨宣 imsun@donga.com. 以81歲的高齡挑戰環球小姐大賽（Miss Universe）的崔順花（音譯）受到了美國有線電視新聞網（CNN）的關註。 CNN上月28日（當地時間）報道稱，“9月初被選為環球小姐韓國總決賽參賽者的崔某是歷屆年齡最大的參賽者”，“她證明了年齡只不過是個數字而已。” 據CNN報道，崔某於1952年首次舉辦環球小姐大賽的9年前，即1943年出生於日本帝國主義強占時期。她經歷了經濟困難，作為護工工作，在接到患者“嘗試壹下模特工作”的提議後，人生發生了變化。在模特學院聽課，在醫院走廊練習走秀，72歲開始了人生第壹次模特活動。此後，她參加了首爾時裝周，在時裝雜誌和廣告等方面非常活躍。 CNN報道說：“環球小姐到去年為止壹直有18~28歲的年齡限制，但今年不僅取消了年齡限制，還取消了身高和體重限制。”此前的6月，71歲的瑪麗莎•泰約進入了美國得克薩斯州選拔大賽的決賽。 據CNN報道，如果崔某在30日的韓國總決賽中當選為韓國代表，她將參加11月在墨西哥舉行的環球小姐大賽。目前確定參加世界大賽的最高齡者是馬耳他的維阿特裏斯•恩佐亞（40歲）。崔某對CNN表示：“我想讓世界震驚的是80多歲的女性如何維持這樣的身體”，“不管結果如何，我都會享受這壹過程。”

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