至少13名韓國核心技術人才被中國“千人計劃”網羅. September. 30, 2024 08:35. by 朱賢宇記者、李秀蓮記者 woojoo@donga.com、lotus@donga.com. 經確認，至少有13名韓國教授、研究員等學者參加了中國的海外人才引進項目“千人計劃”，並已前往中國。美國、日本、澳大利亞等各國為了防止本國人才被中國挖走，正在從國家技術安保的角度進行應對，但韓國政府層面連實際情況都還沒有掌握。此前，雖然有人推測韓國也有相當壹部分人才參加了“千人計劃”，但確認具體數值、經歷、個人資料等尚屬首次。 《東亞日報》采訪組以今年6月到9月的4個月期間中國政府運營的“千人計劃”相關網站、中國學者的證言等為基礎，找到了參與“千人計劃”的韓國教授和研究員等13人的名單，並采訪了其中6人。雖然“千人計劃”網站目前已經消失，但采訪組還發現並分析了保管網上被刪除資料的數據庫。 綜合采訪來看，參與“千人計劃”的韓國學者主要在2011-2018年被選中後去了中國。他們大部分都曾在韓國首爾大學、浦項工科大學、韓國科技院（KAIST）等理工科名牌大學教授或研究員，後來轉到了中國清華大學、復旦大學、西安電子科技大學等地。其中既有在韓國獲得總統獎的學者，也有被入選外國媒體評定的“世界100大科學家”的前5名學者。研究領域包括量子計算、人工智能、深度學習、納米復合體、船舶、半導體及顯示器、超導體等國家核心、戰略技術。 參與千人計劃的金浩正（化名，56歲）教授從1995年起在三星電子、三星顯示器擔任研究員長達21年，2016年左右跳槽到了中國江蘇省的顯示器企業。2018年左右，他被選為中國“千人計劃”的“外國專家”，並開始接受研究經費支援。此後，他在3家以上中國顯示器企業擔任了負責人級職務。“千人計劃”是共產黨下屬的中央組織部以“吸引1000名海外人才”為目標創設的大規模人才確保計劃。

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