以色列實施掩體炸彈襲擊，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉身亡. September. 30, 2024 08:33. by 趙은아 achim@donga.com. 27日（當地時間），以色列宣布斬首黎巴嫩親伊朗武裝團體真主黨的最高領導人哈桑•納斯魯拉（64歲）。隨著以色列軍隊的地面部隊進入黎巴嫩及與真主黨全面戰爭的可能性增大，中東地區的戰雲達到高潮。 支援真主黨的伊朗也表示“所有抵抗軍都要支援真主黨”，表明了強硬應對以色列的方針。如果伊朗參戰，支援以色列的美國也很有可能介入，因此中東地區內的緊張局面暫時會達到極點。 以色列軍方28日通過聲明表示：“納斯魯拉、南方司令部指揮官阿裏•卡拉基等恐怖組織（真主黨）的高層指揮官在前壹天的空襲中喪生。”納斯魯拉在黎巴嫩首都貝魯特南部郊區達希耶的居住用建築18米地下主持會議時，遭到了利用掩體炸彈（又稱地堡炸彈）的“精密空襲”。以色列軍方表示，“真主黨幹部們正在協調針對以色列國民的恐怖活動”，並將這次暗殺行動命名為“新秩序（New Order•Seder Hadash）。” 從去年10月開始與以色列進行戰爭的巴勒斯坦武裝政派哈馬斯的政治最高領導人伊斯梅爾•哈尼亞今年7月31日在伊朗首都德黑蘭被殺時，以色列不承認是自己所為。但是，在清除納斯魯拉時，以色列迅速承認並試圖將其宣傳為戰爭的主要“成果”。 以色列總理本雅明•內塔尼亞胡也稱納斯魯拉為“恐怖分子”，認為他的清除是“歷史的轉折點”。但他同時警告說“今後幾天將面臨相當大的挑戰”，警告伊朗“不要試圖攻擊以色列”。 真主黨在聲明中確認了納斯魯拉的死亡，並表示，“為了支援加沙和巴勒斯坦，守護黎巴嫩及其堅定而光榮的國民，將繼續與以色列戰鬥。”神情壹致的國家伊朗最高領導人哈梅內伊敦促全世界穆斯林“動員壹切手段支持黎巴嫩國民和自豪的真主黨，幫助其對抗以色列的邪惡政權”。與納斯魯拉壹起的伊朗革命衛隊副總指揮阿巴斯•尼爾福魯尚也已宣布身亡。《美聯社》對此次暗殺解釋說：“這是以色列數年間作為目標的殺人中‘最重大的事件’”，“大大擴大了中東戰爭。”據美國廣播公司ABC等媒體29日最新消息，以軍進入黎巴嫩的小規模行動或“邊境行動”即將或已經開始，目的是消滅黎巴嫩真主黨在黎以邊境地區的據點。

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