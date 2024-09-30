本來就不多，又因中國“千人·啟明計劃”不斷流失的韓國人才. September. 30, 2024 08:31. . 據首次確認，至少有13名韓國專家參與了中國的海外科學技術人才引進項目“千人計劃”，並已前往中國。他們都是在新材料、生命工學、人工智能等國家戰略技術上展現卓越研究成果的核心人才。其中既有獲得總統獎的學者，也有入選“世界100大科學家”的人才。雖然“千人計劃”已正式結束，但中國搶奪韓國人才的行動卻改換名字仍在隱秘而執著地延續。 《東亞日報》采訪組追蹤了參加“千人計劃”的韓國學者，發現中國只要有必要的技術，就會不擇手段地接近人才。主要是通過學者們在海外認識的中國教授和在韓國教過的中國弟子收買。學者們動搖的不是保障養老的錢，而是像樣的研究環境。中國集中攻略了退休後想繼續研究的老學者、想不用擔心研究費可以盡情研究的科學家。 雖然“千人計劃”因擔心人才及技術外流而遭到海外各國的反對而終止，但更名為“啟明計劃”等正在秘密進行。通過專家招聘求職平臺等物色對象，表示正在研究新壹代半導體等核心技術的專家們成為主要接觸對象。據說，包括補貼、月薪、研究費等在內，每人每年提供24億韓元左右的支援。 在這壹過程中，不僅是人才，核心技術也流失了。入選“千人計劃”的某藥學領域專家表示：“作為支援條件，接到了將研究相關專利轉讓給中國的要求。”經確認，今年5月被大法院判處有期徒刑2年的韓國科技院（KAIST）教授在2年多的時間裏參與“千人計劃”，把被稱為無人駕駛汽車之眼的激光雷達等72項核心技術轉讓給了中國。 隨著中國從國家層面熱衷於研究開發和確保人才，以2022年為基準，在國家核心科學技術11大領域，韓國的技術水平首次被中國逆轉。但是，韓國在培養技術霸權時代的核心人才方面也告失敗。本應引進理工科的人才被醫科大學搶走，好不容易培養的人才紛紛流向海外。大學不僅沒有確保正規的研究設備，連教學的教授也找不到。盡管如此，政府的人才確保對策只不過是“吸引1000名最高級海外人才”等虛妄的口號而已。

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