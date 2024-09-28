三胞胎母親實現警察夢想，總統發來賀信. September. 28, 2024 08:31. by 李相煥記者 payback@donga.com. “我的女兒有三個兒子，每天晚上哄孩子們睡覺後學習。如果孩子們哭了，她會背起他們或者讓他們躺在膝蓋上繼續學習，終於當上了警察。” 最近，首爾市龍山區總統室收到壹封信。寄信人是將於27日在忠北忠州市中央警察學校舉行的新警察第314屆畢業典禮的巡警尹恩貞（音，40歲）的母親。據家人介紹，尹恩貞白天撫養3個兒子，晚上準備警察錄用考試。她終於在40多歲的時候實現了當警察的夢想。 27日，中央警察學校大運動場舉行了第314屆2191名新任巡警的畢業典禮。警察廳次長、國家警察委員會委員長、2191名畢業生和9000多名家屬等參加了此次活動，特色畢業生的故事也引起了人們的關註。 “三個兒子的母親”尹恩貞母親給總統室寫信的事實遲遲才被公開。母親在信中寫道：“希望女兒在艱難的條件下也能實現警察的夢想。”尹錫悅總統看到這壹消息後，發來賀信鼓勵說：“對尹巡警的挑戰和成就給予鼓勵的掌聲。為了讓更多的媽媽警察出現，將建設工作和家庭可以並存的社會。” 巡警田敏善（音，34歲）曾在第707特殊任務團當過8年的女兵。她曾在2012年河內國際柔道大賽上獲得金牌，是國家柔道隊選手。巡警宋和平（音，30歲）是國家拳擊代表選手出身，參加了2016年裏約熱內盧奧運會和2021年東京奧運會。宋和平表達自己的抱負說：“我要成為現實版的馬東錫，成為對犯罪者堅決、對弱者溫柔的外柔內剛的警察。” 巡警崔成旭（音，23歲）在派出所接受現場教育時，追擊強制猥褻嫌疑人100多米並最終將其抓獲。巡警尹賢尚（音，31歲）說服了試圖從建築物欄桿上跳樓的救助對象。巡警黃寶貞（音，24歲）接到“歹徒持刀刺人”的報案後出動，制服了犯人。 在當天的頒獎典禮上，總統獎和國務總理獎分別由綜合成績最優秀者巡警陳永勛（音，24歲）和巡警李根福（音，24歲）獲得。警察廳次長李浩榮通過賀詞囑托道：“希望大家以每個人都是支撐大韓民國的最後支柱的迫切心情，與各種犯罪、不正之風作鬥爭。”中央警察學校建立於1987年，今年是建校37周年。包括此次畢業生在內，共培養出了13.8932萬名警察。

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