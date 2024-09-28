半導體-AI碩士、博士“正在聘請外國人才”…提供最多5億韓元全租資金貸款、10年內減免50%勞動所得稅. September. 28, 2024 08:31. by 高道藝記者、世宗=金道亨記者 yea@donga.com,dodo@donga.com. 韓國政府表示，到2030年為止，以吸引1000名以上從事尖端科學技術領域的外籍人才為目標，向他們提供最多5億韓元的全租資金貸款，並支援父母和家政人員到韓國生活。為了培養國內理工科人才，決定在人生整個周期內擴大獎學金、海外研修、擴大研究所招聘等支援。 政府27日在首爾大學召開了由國務總理韓德洙主持、產業通商資源部和教育部等參與的人才培養戰略會議，並發表了新設的“K-Tech Pass支援項目”等。韓總理就外籍人才支援背景表示：“（尖端產業）誰先確保技術和人才將決定勝負。” 政府決定對外籍人才提供特別簽證。獲得特別簽證的“科學人才”外籍人士入境壹年後，可以長期滯留5年，還可以獲得可以自由更換職業的“居住簽證（F-2）”。特別簽證與其他簽證不同，審查時間將在2周左右短暫結束。外籍人才的子女可以在國內外國人學校定員外入學。產業部相關人士表示：“計劃推進10年內減免50%勞動所得稅的方案，到2030年為止吸引1000名海外優秀人才。” 政府認為引進的外籍人才是在世界最頂尖的工科大學獲得碩士、博士學位的首席工程師級以上人才。為了掌握海外人才，韓國產業技術振興院計劃通過AI系統分析全世界的論文、專利、新聞等，實時探索引進對象人才。 為了吸引國內理工科人才，全球研修機會也將大幅增加。今年向1496人支援1014億韓元，到2030年為止，將向4000人支援3000億韓元，擴大約3倍的規模。政府計劃在今後10年內，包括KAIST在內的4大科學技術院和大學附屬研究所也至少增加2900個“博士後研究員”工作崗位。

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