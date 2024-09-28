金煥基“藍色點畫”在香港拍賣會上以78億韓元成交. September. 28, 2024 08:30. by 金民 kimmin@donga.com. 韓國抽象美術畫家金煥基（本名金海）的藍色整版點畫（照片）在香港拍賣會上以78億韓元的價格售出。這是公開拍賣的韓國美術作品中的第三高價格。 26日，在佳士得香港總部所在地亨德森大廈7樓舉行的“二十及二十壹世紀藝術晚間拍賣”上，金煥基1971年的作品《9-XII-71 #216》以4600萬港幣（約78.194億韓元•不含手續費）成交。包括手續費的價格為5603.5萬港幣（約95.5564億韓元）。 此次拍賣由2022年在佳士得紐約以1.38億美元（約1836億韓元）的價格拍賣保羅•塞尚的《聖維克多山》的拍賣師阿德裏安•邁爾負責。金煥基的作品在經過6次競爭後終於找到了主人，但整體拍賣氛圍比較平靜。此次中標的作品以約77.5億~112億韓元（4500萬~6500萬港幣）的價格成交，在估價的下端水平上成交。 佳士得韓國代表李學俊（音譯）表示：“該作品具有明亮的藍色色調，可以看到金煥基塗上底色，在上面畫上線後點點的制作過程，是壹部很有魅力的作品。”通過此次拍賣結果，韓國繪畫歷屆拍賣價排名前10位全部由金煥基作品占據。歷史最高價和第二高價作品是2019年11月在佳士得香港拍賣的《宇宙》（05-IV-71 #200•約123億韓元）和2018年5月在首爾拍賣行香港拍賣的《3-II-72 #220》（約85.3億韓元）。 在當天的拍賣會上備受關註的克勞德•莫奈的《睡蓮》最終以2億港幣（約339.97億韓元•不含手續費）的價格成交，梵高的《停泊的船只》以2.15億港幣（約365.47億韓元•不含手續費）成交。

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