“知韓派”石破茂將任日本新首相……韓日關系要“滿上剩下的半杯”. September. 28, 2024 08:29. . 日本執政的自民黨昨天選舉前幹事長石破茂為新總裁，他將在下月1日經國會表決後接替在任3年的岸田文雄成為首相。在黨內派系政治中走非主流道路、第五次挑戰成功的石破茂屬於知韓派。他還在2017年接受《東亞日報》采訪時，就從軍“慰安婦”問題表示“應該道歉，直到韓國接受為止”，在保守的自民黨內部具有穩健的歷史認識。 石破茂可能會試圖與尹錫悅政府建立友好關系。他在選舉前夕出版的書中表達了“韓日關系在尹錫悅總統的領導下戲劇性地得到了改善，對日本來說是個好機會”的認識。 但是新總理的這種認識在保守派強大的自民黨內會帶來什麽樣的具體措施還是個未知數。尹總統去年3月出於“埋葬過去，重視未來”的認識，著手改善韓日關系。雖然是在美國總統拜登的高強度要求下進行的，但這是符合韓日兩國經濟安保路線的選擇。當時，韓國提出先發制人的讓步措施，稱“水杯的壹半已經裝滿，剩下的壹半由日本裝滿”。對於強制征用賠償金的判決，拿出第三方代償方案就是代表性的例子。但是，就連岸田首相也遠遠缺乏填補剩下壹半的努力。雖然石破茂被評價為是知韓派、正視歷史、直言不諱的政治家，但作為首相會做出怎樣的選擇還有待觀察。 石破茂曾擔任防衛相，精通軍事領域，壹直主張建立像北約壹樣的亞洲版多邊安保合作體。它針對的是中國的擴張，沒有韓國的參與是難以想象的。韓國雖然出面加強韓美日安保合作，但考慮到中國和俄羅斯的反對以及尚未解決的歷史問題，沒有理由急於求成。石破茂還主張修改日本憲法，明示擁有軍隊。雖然日本輿論認為還為時尚早，但對於韓國來說，不可能同意日本的軍事大國化。 隨著日本新首相的誕生，韓國政府也將重新審視對日戰略。要綜合判斷冷靜的國家利益和國民的歷史感情。也有很多國民認為尹總統的所謂“大度讓步”是不恰當的。現政府的幾名人士就對日關系及歷史問題發表了令人皺眉的意見，引發了爭議。在日本政權交替之際，韓國政府穩定的狀況管理變得更加重要。

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