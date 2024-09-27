國情院：“朝鮮第七次核試驗，有可能是在美國總統選舉之後……朝中關系大為惡化”. September. 27, 2024 08:11. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 國家情報院26日表示，相比11月美國總統選舉之前，朝鮮有可能在選舉之後進行第七次核試驗。據國會情報委員會執政黨幹事、國民力量黨議員李成權透露，當天在國會情報委員會全體會議上，國情院就相關提問表示，“在美國選舉前夕，朝鮮有可能進行（核試驗）。但因為朝鮮有發射洲際導彈、人造衛星等多種軍事挑釁手段，相比選舉之前，有可能更晚。”據悉，只要朝鮮國務委員長金正恩下定決心，隨時都可以進行核試驗。分析認為，在國情院看來，朝鮮可以首先階段性地使用其他挑釁選項，把核心籌碼第七次核試驗放在美國總統選舉之後。 國情院就朝鮮此前於13日突然公開高濃縮鈾生產設施表示：“綜合過去的各種事例來看，降仙（比寧邊）的可能性更大。朝鮮有加速鈾濃縮活動的動向，國情院正在持續監視和註視寧邊的另壹個核反應堆是否啟動。” 國情院就朝鮮的核物質擁有量表示，朝鮮擁有約70公斤鈈，高濃縮鈾也擁有相當數量。國情院分析認為，至少可以制造兩位數的核武器。在這種情況下，美國外交安保智庫蘭德研究所的首席研究員布魯斯·貝內特當天在世宗研究所主辦的“韓美核戰略論壇”上主張，朝鮮確保85公斤鈈和1000至1900公斤左右的高濃縮鈾。這是以同壹研究所的研究員格雷戈裏·瓊斯的論文為依據做出的發言，如果實際擁有上述內容，朝鮮將能夠生產超過100枚核武器。 國情院就朝俄關系表示：“俄羅斯向朝鮮提供精煉油等經濟援助，對此我們密切關註和擔心。”對於據悉與朝俄關系密切相比相對疏遠的朝中關系，國情院評價稱，“大為惡化”。國情院表示：“在對在中國活動的朝鮮賺取外匯者的查處或輪換過程中，朝中之間正在展開相當多的心理戰。我認為（關系）改善的可能性並不高。”

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