凝聚導演大師靈魂的《圖蘭朵》，帶來壓倒性的感動. September. 27, 2024 08:10. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “在維羅納競技場歌劇慶典上，每2年演出壹次《圖蘭朵》，總是把澤菲雷裏導演版搬上舞臺。因為總是得出‘如果是其他導演的《圖蘭朵》，有什麽意義’的結論。” 擔任10月12日至19日在首爾松坡區奧林匹克體操競技場（KSPO巨蛋）演出的普契尼歌劇《圖蘭朵》現場導演的歌劇導演斯特凡諾•特雷斯皮迪這樣說道。26日上午，在首爾中區韓國新聞中心舉行的《圖蘭朵》制作發表會上，與他壹起負責此次演出制作的索爾歌劇團團長李素英（人名音譯）、意大利駐韓大使艾米莉•加托、意大利駐韓文化院院長米凱拉•琳達•馬格裏、飾演圖蘭朵的女高音歌唱家全茹貞出席了發布會。 從2019年開始擔任維羅納競技場歌劇慶典副藝術總監的特雷斯皮迪導演表示，“把比在家度過更多時間的維羅納競技場的歌劇帶到韓國是第壹件意義深遠的事情，但執導傳奇導演佛朗哥•澤菲雷裏（1923~2019年）的作品對我來說也是意義深遠的事情。”“改變我作為律師人生的是1995年在維羅納競技場遇見他的事情。韓國觀眾肯定會非常感動，會‘張著嘴（驚嘆）’觀看此次演出。” 電影導演兼歌劇導演的澤菲雷裏1987年受紐約大都會歌劇院的委托，展示了舞臺地板上的十字裝飾和主人公圖蘭朵的藍色衣服為特征的《圖蘭朵》。澤菲雷裏導演版《圖蘭朵》從首場演出開始受到稱贊後，正在包括維羅納競技場歌劇在內的全世界進行演出。作為1988年首爾奧運會紀念文化活動，在首爾鐘路區世宗文化會館大劇場演出的意大利斯卡拉歌劇院的《圖蘭朵》也使用了澤菲雷裏演出版。 特雷斯皮迪導演表示：“澤菲雷裏不僅作為導演，還負責了舞臺美術和照明等整個舞臺。”“在維羅納競技場看到他設置比才《卡門》舞臺，腿腳不便的澤菲雷裏仰望著45米高的頂端，說‘把我擡到那裏’。結果上去之後，把所有的舞臺都壹壹塗飾了。” 此次演出由維羅納競技場慶典音樂導演丹尼爾•奧倫擔任指揮，女高音奧爾加•馬斯洛娃、奧克薩娜•迪卡、全茹貞將演繹女主角圖蘭朵公主，男高音馬丁•穆萊和阿圖羅•查孔•克魯斯將飾演卡拉夫王子。 全茹貞說：“今年在維羅納競技場慶典上被選中演繹《圖蘭朵》，壹直練習到6月，但由於身體出現異常，所以沒能出演。雖然有些遺憾，但能夠參加此次意義深遠的維羅納競技場的韓國合作演出，真是非常感謝。”加托大使和文化院院長馬格裏表示：“今年是普契尼逝世100周年，也是韓國和意大利建交140周年。希望通過這種意義深遠的活動，讓兩國國民深入了解彼此的文化，希望韓國的歌劇也能經常在意大利等海外演出。”1544-9373

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