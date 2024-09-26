檢方有意於不起訴金建希-崔在英. September. 26, 2024 07:42. by 宋有根記者、具民基記者 big@donga.com、koo@donga.com. 關於尹錫悅總統夫人金建希“收受迪奧包”事件，韓國檢方看起來將按照當初調查組的意見，對金建希和送包的崔在英（音）都給予不起訴處分。這將有違之前檢察調查審議委員會勸告對崔某以違反請托法進行起訴的決定。 綜合《東亞日報》25日的采訪，首爾中央地方檢察廳刑事壹部（部長檢察官金承浩）調查組當天上午召開會議，討論了金建希的處理方向。檢方認為，對壹起事件所牽連的兩名被告人，沒有分別召開調查審議委員會的先例，因此將綜合兩個調查審議委員會的結論後決定處分。 據悉，調查組考慮到崔某送包等禮物只是單純的表達祝賀或見面的手段，與尹總統的職務沒有關聯，尹總統也聲稱對金建希收包壹事不知情等，得出的結論是不應起訴崔某和金建希。首爾中央地方檢察廳廳長李昌洙（音）計劃在26日的大檢察廳每周例行報告會上向檢察總長沈雨廷轉達調查組的上述意見。預計檢察機關的最終處理方向也將在這裏決定。 檢方認為，前壹天（24日）調查審議委員會下達的勸告起訴崔某的決定與其說是承認職務關聯性的結果，不如說是委員們就法律條款產生了分歧、更接近於“接受法院的判斷”。熟悉調查審議委員會情況的壹名人士解釋說：“委員中只有少數認為與職務有關聯。委員們的結論更接近於‘不要由我們判斷，而是交給法院吧’。” 檢方最早將於本周內拿出迪奧包事件的最終處理意見，但對於德意誌汽車股價操縱事件，似乎正在就是否起訴金建希進入長考。檢方原先曾表示在德意誌汽車案上訴審宣判後決定金建希的處分方向，但宣判兩周後的今天仍然消息渺然。

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