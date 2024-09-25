首爾市：“在事故危險系數高的98條道路上設置汽車護欄”. September. 25, 2024 07:54. by 宋振浩記者 jino@donga.com. 首爾市為了預防市廳站逆行慘案等行人事故，將在陡坡、急轉彎等事故發生危險系數高的市內98條道路上設置汽車護欄。 首爾市24日發表了包含上述內容的步行安全強化對策。首先決定在市內△陡坡、急彎道路 △主幹道單行終點 △行人密集地區等事故發生危險較高的98處設置汽車護欄。南山小波路、退溪路十字交叉路、東大門時裝店前的道路等就是代表性的例子。此次安裝的汽車護欄使用的是鋼鐵材料，等級屬於通過韓國交通安全公團碰撞試驗的“SB1”等級。這是重量為8噸的車輛以時速55公裏、15度角側面碰撞也能保護行人的強度。首爾市相關人士表示：“SB1等級是能承受65kJ（千焦耳•能量單位）沖擊的水平。可以承受上次市廳站事故沖擊55kJ左右。” 在司機容易混淆行駛方向的單行道路上，將設置發光二極管（LED）標誌牌。即使在漆黑的夜晚，也會發出明亮的光，使“禁止轉向”的標誌牌壹目了然。 在過窄或安全設施不足的44條道路上擴建人行道。像廣場壹樣，平時市民聚集的空間裏將追加設置可以阻止車輛進入的大型花盆和Bollard（抑制汽車進入的木樁）。此前，首爾市曾表示，在交通島等行人多數居住的危險地區，將種植2000棵樹，名為“結實的行道樹”。 首爾市決定，對單向通行區間和步行者密集地區、事故上遊地點等需要改善的行人危險步道400多個地點和區間，共投入308億韓元，到明年為止推進整頓。

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