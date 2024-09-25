繼美國之後，中國宣布“降息”……提供190萬億韓元資金. September. 25, 2024 07:53. by 金喆仲 tnf@donga.com. 中國因房地產市場不景氣、消費停滯等急需提振經濟，24日決定將存款準備金率降低0.5個百分點，並向市場提供1萬億元人民幣（約190萬億韓元）的流動性。此外，起到短期基準利率作用的7天期逆回購操作利率也下調0.2個百分點。 在美國央行美聯儲18日果斷下調基準利率0.5個百分點後，中國也同時下調存款準備金率和政策利率，正式開始放松銀根。有評價認為，最近受經濟放緩的影響，中國經濟“通貨緊縮”（經濟蕭條中物價下降）的憂慮加劇，很難實現當局提出的今年“5%左右”的經濟增長率目標，因此當局出臺了強有力的刺激政策。 中國央行人民銀行行長潘功勝當天在記者會上表示：“根據情況，年內將把存款準備金率再下調0.25至0.5個百分點。”如果降低存款準備金率，銀行義務持有的資金就會減少，從而起到向市場釋放資金的效果。但潘功勝沒有透露具體的下調時間。 潘功勝表示：“如果7天期逆回購操作利率下調，中期借貸便利（MLF）利率將下降約3個百分點，事實上貸款市場報價利率（LPR）也將下降0.2-0.25個百分點。”此外，住宅貸款利率也將下調至平均0.5個百分點左右。 彭博社認為，近10年來，中國同時宣布下調存款準備金率和政策利率尚屬首次，這表明刺激經濟的對策迫在眉睫。由於采取了比市場預期更強的刺激政策，當天上海、香港股市的主要指數上漲了3%以上。

한국어