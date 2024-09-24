朝鮮女足以不敗戰績奪得U-20世界杯冠軍. September. 24, 2024 08:24. by 姜泓求 windup@donga.com. 朝鮮女足登上了國際足聯（FIFA）20歲以下（U-20）世界杯冠軍寶座。朝鮮隊時隔8年之後獲得了該大賽的第三個冠軍。 朝鮮女足於23日在哥倫比亞波哥大舉行的決賽中，以1比0擊敗日本，捧起了冠軍獎杯。憑借當天的勝利，朝鮮女足繼2006年和2016年之後第三次獲得大賽冠軍，與美國（2002年、2008年、2012年）、德國（2004年、2010年、2014年）壹起並列最多冠軍。 朝鮮隊在當天上半場第15分鐘攻入本場決賽的唯壹進球。國際足聯在報道朝鮮和日本的決賽內容時表示，“帶領從頭到尾展現壓倒性競技能力的朝鮮隊奪冠的主角是崔壹善。”另外，FIFA還評價說：“崔壹善的跑動能力和技術都非常出色，是毫無疑問的本次大賽的最佳球員。”在與美國隊的半決賽（1比0獲勝）中率先攻入制勝壹球的崔壹善在本屆U-20世界杯上以6粒進球包攬了金靴獎（射手王）和金球獎（最有價值球員獎）。今年17歲的崔壹善可以再參加壹次每兩年舉行壹次的U-20世界杯。目前，崔壹善正往返於朝鮮的U-17國家隊和U-20國家隊之間參加比賽。 包括3場小組賽在內，朝鮮隊在本屆U-20世界杯上所進行的7場比賽中保持全勝，實現了“不敗奪冠”。球隊在7場比賽中共攻入25球，展現了強大的攻擊力，失球只有4球。FIFA對征戰此次大賽的朝鮮女足隊評價說，“以毫不留情的競技能力提高了U-20女足的水平。”時隔6年，試圖取得該大賽第2個冠軍的日本隊連續兩次獲得亞軍。日本在2022年大賽決賽中負於西班牙。日本是2018年大賽的冠軍得主。 在前壹天進行的第三名爭奪戰中，美國隊以2比1戰勝了荷蘭隊。

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