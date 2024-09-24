民間人士能否成為軍司令官？. September. 24, 2024 08:20. . 劉備在三顧茅廬之後，成功挖走白面書生諸葛亮，並讓他擔任軍事指揮後，關羽和張飛憤怒不已。這個故事雖然是小說的情節設定，但如果真的發生這種情況，真的有人認可諸葛亮嗎？實際上，諸葛亮的夢想是成為文武兼備的領導人，對軍事指揮也產生了欲望，但與小說不同，劉備挽留了他。 曾是美國職業棒球大聯盟聖路易紅雀隊著名主教練的托尼•拉魯薩因律師出身、稱霸美國職業棒球大聯盟而聞名，但事實上他也是職業棒球大聯盟選手出身。以微不足道的成績結束選手生涯後，他成為了律師。無論是體育還是戰爭，如果像諸葛亮壹樣毫無實戰經驗的人成為領導人，將帥會反抗，士兵和國民會感到不安。 蘇格拉底生活的年代確實發生了這樣的事情。雅典通過公民投票選出了司令官，壹個叫尼基馬基德斯的逆轉將領敗給了安提斯泰尼這位富翁、有手腕的經營家。也有可能是因為金權選舉蔓延的時期，安提斯泰尼的財力發揮了威力。因此更加憤慨的尼基馬基德斯遇到了蘇格拉底。雅典的良心和智慧的蘇格拉底荒唐地說，“安提斯泰尼可以成為優秀的指揮官。” 蘇格拉底的壹貫主張如下。找出有能力的人才，使其能勝任，為國家獻出自己的努力和財產，公正賞罰，贏得部下的人氣，是領導者的共同美德和義務。 現代軍隊與古希臘時期的軍隊不同。即使是蘇格拉底的話，平民也不能成為軍事司令官。但是在古代雅典成為司令官意味著即將成為政治領導人。在蘇格拉底時代，雅典正在墜落。他的真實意圖在於拯救沒落社會的領袖形象。太明顯的美德了？環顧世界吧。哪有這樣的領導。

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