美國時隔4年半下調利率……不能盡情歡迎的“負債共和國”. September. 20, 2024 08:15. . 美聯儲壹下子將基準利率下調了0.5個百分點。這是自新冠疫情肆虐的2020年3月以來首次下調。隨著美聯儲跟上此前開始下調的歐洲中央銀行、英國的步伐等，預計全球利率下調速度將加快。韓國為了應對內需不振，也要考慮下調利率，但鬧騰的房價和暴增的家庭負債阻礙了前進的步伐。 在美聯儲貨幣政策方向預告轉變的情況下，全球金融市場關註的是降息幅度。隨著美聯儲決定“大幅削減”，美國標準利率降至4.75%-5.0%。美聯儲還暗示年內有可能再次下調兩次利率。受新冠疫情的影響、持續4年半的與通貨膨脹的戰爭終於結束。 雖然債臺高築的家庭和企業等待已久的降息時代拉開了帷幕，但韓國卻處於無法盡情歡迎的處境。隨著基準利率為3.5%的韓國和美國的差距縮小到1.5個百分點，對外國資本流失的憂慮也減少了。上個月消費者物價上漲率為2.0%，也符合韓國銀行的目標。問題是，與利率上調期間家庭等經濟主體的債務減少的美國等發達國家不同，韓國在負債結構調整上失敗了。 特別是今年以來，隨著低利率政策資金貸款的擴大、總負債本息償還比率（DSR）限制延期等政府的政策錯誤壹再出現，上個月家庭負債暴增到了歷史最高值。增加的債務大部分集中在房地產，首爾公寓價格連續24周呈上升趨勢。雖然金融當局全方位壓迫銀行，貸款增加速度在上個月有所下降，但“不能只有我落伍”的住宅實際需求者的“排斥恐懼癥”和住宅購買意誌仍然達到最高潮。在這種情況下，如果韓國銀行下調利率來刺激內需，可能會給“挖空心思借貸”“舉債投資”火上澆油。如此增加的債務有可能進壹步萎縮家庭的消費余力，從而降低經濟增長率。 盡管如此，韓國政府還是將美聯儲的決定解釋為“全球復合危機結束的信號”，委婉地施壓降低利率，稱將把經濟政策的重心放在刺激內需上。韓國銀行要想在10月份開始下調利率，必須具備擴大首都圈公寓供應、控制投機性房地產貸款等前提條件。絕不能出現因政府的急躁心理而進壹步擴大已達到危險水平的“負債炸彈”的情況。

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