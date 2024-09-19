《專欄》要想延緩國民年金基金的枯竭，必須先填補運營人力. September. 19, 2024 08:35. by 李維鍾 pen@donga.com. 國民年金公團持有約30%股份的美國舊金山市內的“One Bush Podium”大廈。本月初，繼紐約、倫敦、新加坡之後，國民年金公團在這裏開設了第四個海外投資事務所。包括所長在內的基金運用人力共有4人。他們選擇了潛力巨大的矽谷企業，開始了直接投資的業務。公團理事長金泰賢（音）在開業儀式上表示：“將提高基金收益率，為年金改革做出貢獻。” 1988年成立的國民年金以今年6月底為基準，運營規模已達1147萬億韓元。但由於當初設計時就是“拿的錢”相比“出的錢”更多，過了某個時期，基金必然會枯竭。如果提高收益率，國民就會受益，從而推遲枯竭時間。收益率每提高1個百分點，枯竭時間就會推遲5年。假設現行制度保持不變，基金將在2041年達到1882萬億韓元的頂點，之後將逐漸減少。 但在資金累積的同時，運作資金的人卻不足。以去年底為基準，基金運用本部運營職定員為365名，從2018年起壹次也沒有湊足過定員。事實上，並不是因為不想填補人力而沒有滿員。由於辦公室所在地是地方上（全羅北道全州市），因此身價較高的金融界人士不太喜歡。每年有二三十名運營人員辭職也是因為這個原因。年薪也達不到業界的要求。雖然把辦公室搬到首爾、把工資提高到民間水平以上，可是個解決方法，但實際上並不容易。因為有可能卷入地方上的反對和平衡性爭議等。 那麽該怎麽辦呢？首先可以考慮增加海外事務所運營人力的方法。國外辦事處在地理因素方面具有比較優勢。據政府內部分析，以2020年為基準，如果將海外專門人力增加到201名，人工費將增加1137億韓元。相反，由於基金收益率上升等原因，最多可以追加獲得1.7萬億韓元的收益。但海外事務所的名額數幾年來壹直被凍結在58名。與其他國家相比，韓國的規模也算是比較小的。國民年金在海外事務所有10名左右工作人員，荷蘭、加拿大、挪威等國家的年金基金最多達50名至90名。 另外，還應減少每名人力資源的基金運用規模。要想在股票投資中穩定地獲得高收益率，就要最大限度地仔細調查和挖掘增長潛力大的企業。這必須得有很多專業人才。國民年金運營人力雖然人均運營規模超過3萬億韓元，但荷蘭公共年金運營公社等海外年金基金的人均運營規模只有數千億韓元。因為可以慎重、深入地觀察投資對象，所以成果也會更好。2013年至2023年，挪威主權財富基金的累計收益率達到年均16.1%，幾乎是國民年金的3倍。 公團自己也要努力。加拿大年基金從2006年開始投資多種代替資產，大幅提高了收益率。長期收益率超過年10%。很多人指出，國民年金沒有長期運營目標，只能投資規定的資產群，因此應對市場變化是有限的。年金改革需要時間，因此現在應該補充不足的人力，改善投資體質，再次飛躍。

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