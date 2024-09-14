2024韓日慶典將於22日在首爾COEX舉行. September. 14, 2024 07:35. by 徐永娥 sya@donga.com. 2024年“韓日慶典in Seoul”將於22日在首爾江南區Coex舉行。今年迎來第20屆的韓日慶典是在首爾和東京分別舉行的民間交流活動，今年的主題是“在慶典上盛開的友誼之花”。 在今年的慶典上，演唱動畫片《幽靈公主》主題曲的世界級聲樂家米良美壹和跨界男高音朴莞將壹起演唱《成為天之風》等歌曲，展現友誼的舞臺。2025年大阪•關西世博會的官方吉祥物“Myakumyaku”將與大家見面，韓日偶像組合ILLIT和IVVY、韓日歌王戰日本代表（過能未優、MAKOTO）、出演NHK紅白歌合戰的短發校服少女團體Avant-garde將演出。 韓日草裙舞和韓日少年少女合唱團等世代相傳的演出陣容也將登臺演出。此外，還準備了可以體驗韓日傳統服裝、日本茶道和插花工藝等、品嘗兩國街頭美食、品嘗傳統酒的展位。 韓日慶典是2005年紀念韓日邦交正常化40周年，作為“韓日友誼年”的壹環而開始的。韓國方面由外交部、文化體育觀光部、首爾市等進行支援，日本方面由日本駐韓大使館、觀光廳、日本政府觀光局（JNTO）等提供贊助。詳細內容可登錄韓日慶典2024 in Seoul官方網站（omatsuri.kr/）進行確認。

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