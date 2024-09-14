泛政府特別工作組成立，著手解決“空房”問題. September. 14, 2024 07:35. . 在率先經歷人口減少的發達國家中，空房子是長期令人頭疼的事情。為了解決這壹問題，英國、法國等國家早在2000年前後就引進了“空房稅（Empty Homes Tax）”。對於空置2年以上的房子，最多征收300%的地方稅，這是鞭策人們不要長時間空置，盡快賣掉或出租。荷蘭、西班牙、意大利等國家的“1歐元項目”非常活躍。例如，以房屋改造為條件，給想出售很難用1歐元處理的空房的主人和想低價購買農村住宅的人牽線搭橋。 ▷提到空房問題，就不得不提日本，以去年10月為基準，空房達到了900萬套。其中，除去別墅、租賃、買賣用等，沒有使用目的而閑置的空房達385萬套，20年間翻了壹番。雖然中央政府制定了《空房特別法》，每個地方自治團體都運營著只要想入住就可以免費或低價購買的“空房銀行”，但情況卻無法趕上激增的空房。 ▷低生育、高齡化處於世界最高水平的韓國，空房也在迅速增加。全國各地方自治團體早已為處理成為廢宅的農村空房而傷腦筋。由於再開發和重建計劃泡湯，市中心到處都有不少空房子。在韓國大城市中，空房排名第壹的是“只剩下老人和大海”的釜山。據悉，由於在全國廣域市中最早進入超高齡社會，釜山人口只有首爾的三分之壹，但閑置的空房卻更多，超過5000套。 ▷全國各地破舊的空房子裏堆積著垃圾，臭氣熏天，老鼠和蟲子翻騰。短則數年，長則數十年閑置的空房不僅威脅鄰居的安全，還成為犯罪的溫床。如果村裏出現壹間空房，周圍就會迅速出現空房，傳染效果也很強。有研究結果表明，如果空房增加，周邊公寓的價格會下降近3000萬韓元。借用“破碎的玻璃窗理論”，壹間廢棄的空房將整個小區變成貧民區的現象正在成為現實。 ▷盡管如此，政府對空房子的實際情況了解和管理也參差不齊。據統計廳的2020年住宅總調查顯示，全國共有151萬套空房，其中包括未出售、新建等。1年以上無人居住或不使用的“真正”空房有13.2萬多套，城市地區的空房由國土交通部管理，農漁村的空房由農林畜產食品部、海洋水產部管理。據悉，包括這些部門和行政安全部在內的泛政府特別工作組（TF）直到上月才成立，並開始拆除空房等整頓工作。如果不想重蹈日本的覆轍，首先應該掌握確切的實際情況。

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