人工智能、美國總統選舉、經濟蕭條……動搖韓國的三個關鍵詞. September. 13, 2024 07:59. . 據說，韓國時間11日上午，在太平洋彼岸美國舉行總統選舉辯論之時，韓國主要集團的戰略負責人正忙於關註動態。壹名主要企業高管透露：“如果哈裏斯副總統當選，維持關系到補貼的削減通貨膨脹法的可能性會增大，但也有上調法人稅的可能性，需要考慮的問題不止壹兩個。”意思是說，除了美國總統選舉的浪濤外，國內外政治、宏觀經濟、產業需求等都處於迷霧之中。 半導體和汽車充分發揮了韓國出口的“孝子”作用，上個月出口額達579億美元，創下了8月份的歷史最高值，但三星、SK等四大集團等主要企業的擔憂似乎進壹步加深。實際上，如果除去占總出口20%的半導體，業績惡化的企業不止壹兩個。《東亞日報》對銷售額100強企業的上半年（1月-6月）業績報告進行分析後發現，除三星電子和SK海力士外，電池、鋼鐵、航空部門代表企業的營業利潤與前壹年相比大幅下降。 財界特別指出，來自海外的“不確定性風暴”的三個變數是美國總統選舉、經濟蕭條、人工智能“泡沫論”。在美國總統選舉中，民主黨、共和黨總統候選人無論誰當選，美國優先主義都將得到加強。出現美國優先主義的背景是中產階層的危機。由於中國產低價商品的大量湧入，美國制造業動搖後，中西部勞動者階層的不滿越來越大。這意味著今後美國招商引資壓力、與中國的對峙局面只能加強。已經承諾在拜登政府投資104萬億韓元的四大集團可能會面臨更多的投資壓力和貿易限制。 全球經濟放緩、甚至出現經濟蕭條的跡象也令人擔憂。由於擔心世界最大市場美國和中國的停滯，全球企業有可能大規模裁員。大規模裁員意味著世界消費者囊中羞澀。韓國的內需經濟已經凍結，出口支柱——汽車、智能手機、家電、電視等也會受到打擊。 就連使高利息、高物價不安的世界經濟運轉的人工智能投資熱潮也在“泡沫論”爭議中被不確定性所左右。壹覺醒來，包括英偉達在內的人工智能相關企業股價頭壹天暴漲、第二天暴跌的事情越來越頻繁。 美國總統選舉、全球經濟蕭條、人工智能投資鈍化有可能產生相互作用，因此其後果更加可怕。如果全球經濟蕭條到來，美國優先主義的壓力將更大，如果美中矛盾尖銳，人工智能引發的“半導體之春”將急劇走向冬天。如果因經濟蕭條出口受到打擊，就無法依靠半導體。這就是韓國證券公司對同時擁有半導體、智能手機、家電事業的三星電子壹致下調目標股價的原因。 雖然宏觀環境正在急劇變化，但政府和政界似乎還沒有感受到。最具代表性的是，國內經濟8團體壹致對最近的商法修訂案等表示擔憂，但似乎很快就被掩蓋了。也沒有半導體法、擴充電網等明確的支援政策。等風暴來臨時再討論對策就已經晚了。

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