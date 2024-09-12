今年高考N考生創21年來新高…因醫大增員應考生達18.1893萬人. September. 12, 2024 08:40. by 崔예나 yena@donga.com. 據悉，將於11月14日實施的2025學年度大學入學考試（高考）中，N考生（挑戰2次以上高考的考生）和資格考試出身者加起來的規模是21年來的最大規模。 據韓國教育課程評價院11日發表的《2025學年度高考誌願書受理結果》顯示，高中畢業生和資格考試出身的應試者加起來的應考生共有18.1893萬人，是自2004學年度（19.8025萬人）以來的最高值。 教育界分析認為，通過明年的醫科大學增員，試圖進入醫大的“上位圈N考生”大舉湧入。因此，在今年高考中，排名靠前的高三在校生和N考生之間的競爭將更加激烈。全國39所醫大的招生人數從2024學年度的3113人增加至2025學年度的4610人，增加了1497人。 特別是資格考試出身的高考應試者為2.0109萬名，是1995學年度（4.2297萬名）以後的最高值。為有效準備高考，退學後到補習班學習備戰高考的情況有所增加。 有分析稱，上了大學之後再次挑戰入學考試的半修生規模是自公開相關統計以來的最大規模。鐘路補習班當天表示，考慮到高考6月模擬評價和高考誌願者的差異而推測的結果顯示，今年的半修生為9.3195萬人，是自2011學年度公開相關統計以來的最高值。

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