堅實的後盾. September. 11, 2024 07:38. . “媽媽，我是善玉，媽媽，妳過得好嗎？能聽到這個嗎？哦…媽媽，下雨了？”在李浚益導演的電影《電臺明星Radio Star》中成為寧越MBS廣播電臺電臺DJ的崔坤（朴重勛飾）非常討厭曾經作為明星的自己在這裏上班。所以馬馬虎虎地做著節目，最後在廣播展臺點了咖啡，讓金某（安美娜飾）也說壹句。“還記得嗎？我出門的時候也下雨了，媽媽妳知道嗎？我不是因為討厭媽媽才離家出走的。知道那時候我有多恨媽媽妳嗎，現在想想，天底下的人都恨我，只有媽媽不恨我。所以我才討厭妳。” 聽到突如其來的媽媽故事，不僅是電視臺的人，就連收聽節目的寧越居民也肅然起敬。被雨淋得濕漉漉的寧越風景上，金某的聲音也漸漸濕潤了。“媽媽，我每次下雨天都會做媽媽曾給我做的煎餅。但是這樣也試過，那樣也試過，就是沒有當時那個味道。媽媽…我想妳了，媽媽…媽媽，我想媽媽了。” 講述曾經紅極壹時的明星崔坤和其經紀人朴民洙（安聖基飾）之間故事的《電臺明星》的名臺詞主要是“幾乎沒有獨自發光的星星”。那句臺詞壓縮地說明了崔坤和朴民洙的關系，同時蘊含著讓被世界疏遠的人發光發亮也是因為有人傾聽這個故事的信息。如果要選出《電臺明星》中最感人的場面，那就是金某的故事。在異地生活難過之時才知道，誰是自己最堅實的後盾。節日好是不是因為這個原因呢？無論世道多麽刻薄，只要有妳在我這邊，感覺就像擁有了全世界。壹起吃著煎餅分享心意吧。

한국어