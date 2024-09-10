歷代級酷暑拉高8月電費，710萬戶增加1萬至3萬韓元. September. 10, 2024 08:04. by 金道炯 dodo@donga.com. 據悉，8月月全國家庭的平均電費比1年前增加了7500韓元。因為隨著歷代最長的“熱帶夜”持續，空調等冷氣機的使用增加，導致用電量相應增加。 韓國電力9日表示，據統計，上個月住宅用電每戶平均使用量為363千瓦時，比去年同期（333千瓦時）增加9.0%。據分析，上個月住宅用電費用為每戶平均6.3610萬韓元，比1年前（5.6090萬韓元）上漲13.4%（7520韓元）。 電費上漲幅度之所以大於用電量增加幅度，是因為住宅用電量越多、電費征收越重的累進制。韓電在7月-8月份的家用電費方面，分為“300千瓦時以下”“300-450千瓦時”“超過450千瓦時”等3個區間，越往上收費越重。 上個月電費同比增加的家庭占76.2%。費用增加不到1萬韓元的家庭有973萬戶，占全體的38.6%，所占比重最大；電費增加1萬-3萬韓元的家庭為710萬戶，占全體的28.2%，緊隨其後。據調查，在全體2522萬戶家庭中，占22.6%的569萬戶家庭的電費反而減少。韓電相關人士表示：“以上個月每戶平均用電量為標準來看，日本和法國的電費是韓國的2倍以上，美國和德國的電費是韓國的2.5倍，德國的電費是3倍。”

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