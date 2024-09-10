實際領悟. September. 10, 2024 08:02. . 陸軍科學化戰鬥訓練團通過利用激光的MILES（多用途集成激光作戰訓練系統）裝備進行模擬戰鬥訓練。用該訓練裝備每年還舉辦以民間同好會為對象的競賽。壹次偶然的機會，我得到了參加該活動的機會。 來之後嚇了兩跳。本以為年輕的預備役或特種部隊出身的人會成為主軸，但大肚子的大叔很多，學生們也有。看到連軍隊都沒去過、第壹次參加的中學生比預備役大人更坦然、沈著地戰鬥的樣子，真的嚇了壹跳。 即使是遊戲，因為是拿著實槍發射空包彈戰鬥的戰鬥，所以擔心參加者們會提出抗議或吐露不滿，但實際卻不存在這種問題，現役軍人甚至覺得沒有比這更遵守管制，其樂融融。 筆者參加此次活動的理由是為了感受書中所看不到的實戰氛圍和教訓。兩天來聞著彈藥的味道奔馳在戰場上，得到了兩個領悟。 第壹是確認我所知道的事實。歷史學家們最常受到的冷嘲熱諷是“妳在那個時代生活過嗎？”“去過戰場嗎？”“親自做過那個嗎？”對於這種攻擊，有很多話要說，但書本上的知識並不都是脫離現實的假象。這次我們無數次確認了這種壹體感。 二是重新認識戰場氛圍和士兵心理。新的覺悟並非壹定是去了解自己不知道的事實。以身高2米、體重140公斤的實際面貌發現了“某人是巨人”的抽象定義。 真正的知識應該是實際知識。被包裝成抽象性、模糊性的知識是目前韓國社會因二分法和極端的指責、煽動、只許州官放火，不許百姓點燈的少廉寡恥而受苦的原因。

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