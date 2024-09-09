花樣滑冰“新星”徐瑉奎在國際滑聯J大獎賽上逆轉奪金. September. 09, 2024 07:47. by 黃奎引 kini@donga.com. 男子花樣滑冰“新星”徐瑉奎（16歲•慶信高中•人名音譯）在本賽季首次參加的國際大賽上獲得了金牌。 徐瑉奎在7日落幕的2024~2025賽季國際滑聯（ISU）花樣滑冰青少年大獎賽（JGP）第2站比賽男子單人滑比賽中，以總分224.78分在30名參賽選手中排名第壹。徐瑉奎在前壹天的短節目中以77.08分排在第3位，但是在當天的自由滑中獲得了147.70分（第2位），領先帕特裏克•布萊克威爾（16歲•美國•221.56分）3.22分，成功反敗為勝。徐瑉奎在JGP上奪冠是繼上個賽季第3站比賽之後的第二次。 徐瑉奎在今年3月舉行的青少年世界錦標賽上，作為韓國男子單人滑選手首次摘得金牌，被評價為有望超越“花滑王子”車俊煥（23歲•高麗大學）的潛力股。徐瑉奎還將挑戰本賽季韓國男子單人滑的首個JGP總決賽冠軍。在具有賽季“王中王戰”性質的該大賽上奪冠的韓國選手只有2005~2006賽季女子單人滑冠軍“花滑女王”金研兒（34歲）。 本賽季JGP共設8站比賽，壹名選手最多可參加2站比賽。以在相關比賽上獲得的成績為基礎，只有各項目前6名才能進入12月在法國格勒諾布爾舉行的JGP總決賽。徐瑉奎將參加從26日開始在波蘭格但斯克舉行的本賽季第5站比賽，向個人首次進軍JGP總決賽發起挑戰。 在8日結束的女子單人滑比賽中，金有才（15歲•坪村中學）以總分178.79分（短節目61.20分、自由滑117.59分）獲得銅牌。壹同出戰的張河琳（13歲•道場中學）以152.86分排在第13位。

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