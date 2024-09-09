“請播放高斯林出演的浪漫電影”，成為AI-機器人技術競技場的家電展示會. September. 09, 2024 07:46. by 柏林=洪錫浩記者 will@donga.com. 7日（當地時間），在德國柏林舉行的歐洲最大的家電展示會“IFA 2024”升級為信息技術（IT）、AI、機器人技術的競技場，讓家電展示會略有遜色。 在此次IFA上，展示最先進的AI、機器人技術的企業是三星電子和LG電子。與以往產品陣容不同，兩家公司展示了以AI為基礎的智能家庭平臺為中心，有機連接家電的生態系統。前壹天，德國總理奧拉夫•舒爾茨親自接連訪問了三星和LG展臺，體驗了AI機器人。這是現任德國總理自2006年以後時隔18年再次訪問IFA展示場。今年的IFA迎來了100周年。 參觀者的目光也集中在AI機器人上。搭載語音助手Bixby的三星電子家庭伴侶機器人“Ballie”用“給○○○打電話”等日常語言下達命令，演示了連接實際電話的功能。LG電子的移動型AI家庭中心（型號Q9）展示了將書放在相當於臉部的顯示屏上後，識別題目後，將學習的書籍內容進行摘要朗讀的功能。撫摸“腦袋”時，它也會露出微笑的表情。 壹位演示者用中文對中國家電企業長虹的人工智能（AI）電視說“請播放瑞恩•高斯林出演的浪漫電影”，該電視回答說“是的，我會播放電影《戀戀筆記本》”。當被問到“女朋友在短信中只發了問號，是什麽意思？”時，它回答說“女朋友好像生氣了。請先道歉並明確表明立場。”當天在現場見到的長虹相關人士表示：“雖然現在只支持中文使用，但計劃將支援語言擴大到英語等，並在歐洲市場上市。”

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